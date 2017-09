Secretaría de Salud Suspende uso de Malatión Para Combatir Vectores

* Ante Inconformidad de la Población del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 2 de Septiembre.- La Secretaría de Salud suspendió este fin de semana el uso del plaguicida Malatión, que se había utilizado en los últimos días en la región Soconusco para el combate del mosco transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya

La decisión se tomó luego de que, durante la semana, la población de Tapachula y los municipios aledaños reportó -sin saber que era Malatión- haber tenido problemas de salud.

Sin embargo, una vez confirmado el uso de ese pesticida, los habitantes expresaron su inconformidad a través de los medios de comunicación, y presentaron estudios de especialistas y de organismos internacionales, en los que se vincula a diversos tipos de cáncer con dicho plaguicida.

El malestar de la sociedad provocó que, en la víspera, la dependencia emitiera un comunicado en el que aseguraba que el malatión utilizado en ésta región de Chiapas era uno del tipo “urbano” y no provocaba daño a la salud, pero no les creyeron y, por lo contrario, la inconformidad creció.

Ante ello, funcionarios de esa dependencia sostuvieron en las últimas horas una reunión en Tapachula con algunos representantes de los sectores productivos, a quienes dijeron que se suspendía el uso de ese producto químico pero, según ellos, no porque fuera dañino para la salud, sino por el descontento de la sociedad.

La decisión la tomaron luego de que ya se habían realizado dos etapas de fumigaciones masivas en la Jurisdicción de la Frontera Sur, que engloba a Tapachula y otros 15 municipios.

En ese evento privado, los funcionarios dieron a conocer que, en virtud del incremento de los casos de Dengue en los primeros meses de éste año, se tuvieron que tomar medidas emergentes, como las fumigaciones masivas.

Indicaron que, en torno a ésta región, un 60 por ciento de los casos confirmados se refieren a personas afectadas con esa enfermedad en Tapachula, y el resto en los otros 15 municipios.

“La Secretaría no aplicaría algo que fuera dañino a la población y no fuera aprobado por la Organización Mundial de la Salud”, indicaron al presentar una exposición sobre el control del mosco transmisor de esas tres enfermedades.

Ahí, informaron que en los programas de descacharrización realizado cotidianamente en las colonias, la cantidad de toneladas recolectadas es casi la misma, es decir, que la población mantiene en sus casas diversos utensilios y llantas donde se encharca el agua y sirve para la reproducción de zancudos.

De acuerdo a esos datos presentados, alrededor del 30 por ciento de las personas a las que les fue confirmada la enfermedad en ésta región, al menos el 30 por ciento tuvo que ser hospitalizada.

A pesar de la notificación sobre la cancelación del uso del Malatión en el Soconusco, sigue la duda de que todo fue solamente un anuncio gubernamental, porque nada garantiza que se siga utilizando.

El Malatión ya había sido utilizado en Chiapas durante la administración que encabezó el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, pero también hubo inconformidad generalizada y hubo, coincidentemente, un aumento en el número de pacientes con cáncer.

Hasta ahora, la Secretaría de Salud federal reporta que en lo que va de éste año, en Chiapas se han confirmado 721 casos de Dengue, así como tres defunciones. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello