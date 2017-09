En la Sierra, Beneficia el Gobernador Manuel Velasco a 8 Mil Productores

Tuxtla Gutiérrez.- Al hacer entrega de paquetes escolares a estudiantes del nivel básico, con la finalidad de mejorar las condiciones de su proceso educativo, Velasco Coello destacó la labor que día a día realizan miles de docentes para enseñar a las niñas, niños y jóvenes de la Sierra Madre de Chiapas.

“Deseamos que este nuevo ciclo escolar sea de mucho provecho, que tengan un año lleno de aprendizaje donde las maestras y maestros sigan demostrando su gran vocación de formar generaciones de bien”, manifestó.

En este sentido, el director de la secundaria “Sor Juana Inés de la Cruz” del municipio de Motozintla, Juan Gabriel Pérez García, agradeció los útiles, mochilas y uniformes que el alumnado recibió de forma gratuita.

“Estamos muy contentos de la llegada del señor Gobernador, queremos agradecerle los apoyos que nos ha venido dando, tanto en infraestructura y ahora con uniformes y útiles escolares que son importantes para la educación”, acotó.

Asimismo, en Amatenango de La Frontera, el jefe de Ejecutivo además de hacer entrega de útiles, inauguró la remodelación de espacios en la escuela primaria “Revolución”, acompañado del alumnado, personal docente y directivos.

Como parte de las acciones que buscan fortalecer al campo, ocho mil productores de esta zona se beneficiaron con insumos agrícolas, herramientas de trabajo, infraestructura agropecuaria y proyectos productivos.

Acompañado del secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas y representantes de diferentes organizaciones campesinas y sociales, Velasco Coello otorgó 57 módulos de fortalecimiento a la cafeticultura, 39 de cultivo de papa y 18 de establecimiento de árboles frutales, dentro del Proyecto de Seguridad Alimentaria (PESA).

Así como cuatro mil 500 paquetes de fertilizante para atender más de cuatro mil hectáreas destinadas a la siembra principalmente de maíz, con un rendimiento promedio de 1.52 toneladas de este grano por hectárea, con valor aproximado de 42 millones de pesos anuales.

El Gobernador también entregó 800 molinos de nixtamal, dos mil árboles de aguacate has y el certificado para la construcción de una obra para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua en San José Las Chicharras, localidad de Motozintla.

Mientras que 297 productores de café recibieron 148 mil plantas resistentes a la roya, bombas aspersoras, fertilizante y foliares para la nutrición del aromático.

Al respecto, señaló que Chiapas es uno de los estados que se distingue a nivel nacional e internacional por la calidad de su café, y la comercialización se ha convertido en el sustento principal de muchas familias chiapanecas, por lo que durante su gobierno se ha impulsado de forma directa la cafeticultura con más y mejores herramientas para quienes se dedican a esta actividad.

“Nuestra prioridad es apoyarlos, nos sentimos muy orgullosos de quienes hacen producir la tierra de la Sierra y cuidan el medio ambiente. Estos apoyos están destinados a generar una mayor productividad y mejores ingresos para las familias. Mi mayor reconocimiento para productores de toda la Sierra”, expresó.

En su visita a esta región, el gobernador Velasco entregó el programa Bienestar, Apoyo a las Jefas de Familia donde recordó que mediante las diferentes instancias de su administración se impulsan estrategias para garantizar a las mujeres el respeto a sus derechos, que les permita una vida digna y sin violencia.

Detalló que se ha iniciado un frente común entre sociedad y gobierno para combatir y erradicar la violencia hacia las mujeres, por lo que hizo un llamado a trabajar como un solo equipo y ser parte de la denuncia ciudadana para castigar a cualquier persona que atente contra su integridad.

“¡Basta a la violencia en contra de mujeres!, no vamos a permitir que ningún hombre más vuelva alzar las manos a una mujer, ni en esté ni en ningún otro municipio del estado”, enfatizó Velasco al tiempo de resaltar que en la mayoría de los casos no se denuncia la agresión.

Agregó que es necesario que las víctimas utilicen todos los medios a su alcance, pero sobre todo lo más importante es que denuncien ante la Fiscalía de Atención Especializada en Delitos Cometidos en contra de las Mujeres, para que sean atendidas de inmediato.

Para procurar la seguridad de la población mediante elementos mejor equipados, el mandatario dotó de uniformes y equipo táctico a policías municipales de Frontera Comalapa y de Amatenango de la Frontera, en este último también entregó equipo a Comités de Prevención y Participación Ciudadana de Protección Civil e inauguró una calle con concreto hidráulico, luminarias, drenaje sanitario, agua potable y tomas domiciliarias, que por años fue una demanda del ejido El Pacayal.

El Ejecutivo estatal estuvo acompañado por los presidentes municipales de Motozintla, Víctor Lavalle Cuevas; de Amatenango de La Frontera, Edwin Martínez Martínez y de Frontera Comalapa, Jorge Antonio Aguilar Lucas. ICOSO