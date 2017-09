Reportan Tres Muertos en San Cristóbal

México.- El sismo sacudió a gran parte del sur de la república mexicana y se sintió con intensidad en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

De momento, se activó la alerta de tsunami para las costas del pacífico mexicano.

Anuncian primeras víctimas

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, confirmó la muerte de dos personas en San Cristobal de las Casas, detalló que las víctimas eran mujeres; asimismo, llamó a la población cercana a las costas a evacuar la zona por riesgo de tsunami.

En Puebla, el gobernador José Antonio Gali Fayad informó que se activaron los protocolos de emergencia, a lo cual también se sumó la dirección estatal de Protección Civil.

El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que no se reportaron daños en Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Estado de México.

Descarta PC estatal daños por sismo

La Dirección General de Protección Civil Estatal informó que tras el sismo, no se reportaron afectaciones en inmuebles o vías de comunicación.

Lo anterior derivado de la coordinación con las once regiones de Protección Civil estatal y sus homólogos municipales. Se informa también que se mantienen los recorridos de supervisión en apoyo a la población.

Ante estos escenarios la Dirección estatal de Protección Civil se mantiene alerta para reaccionar de manera puntual ante los fenómenos sísmicos y exhorta a la ciudadanía a tomar medidas de precaución por posibles réplicas.

Asimismo puede mantenerse informada sobre las recomendaciones ante los sismos en la cuenta de twitter @SGGPuebla o mediante la página de internet http://www.sgg.puebla.gob.mx/

Tras el sismo, se reportó el desalojo del hospital de San Alejandro del IMSS, esto por reporte de cuarteaduras en el séptimo piso.

Minutos después, la magnitud se ajustó a 8.4 grados; no obstante, el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, había aclarado en entrevista con Foro TV que la cifra correcta era de 8.0 grados.

Activan Alerta de Tsunami

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) activó una alerta para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador.

En Guatemala también tembló

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de Guatemala indicó que el terremoto se sintió en ese país con una magnitud de 7,3 grados Richter.

Según diversos medios de comunicación locales de Guatemala, el sismo se sintió en varios departamentos del país, donde hasta ahora se desconoce si provocó víctimas o daños materiales.

Este miércoles habían sonado los altavoces del sistema de alerta sísmica en Ciudad de México debido a un fallo humano durante un ejercicio de mantenimiento, según informaron las autoridades capitalinas.

El sismo se produjo unos días antes del aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985, que dejó miles de muertos en la capital mexicana. AGENCIAS