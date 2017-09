Aumenta Cifra de Muertos: 71 en Oaxaca, 15 en Chiapas y 4 en Tabasco. Llega Ayuda Humanitaria. Continúan Réplicas

* SE AGILIZARÁ LA EVALUACIÓN DE DAÑOS PARA INICIAR DE MANERA INMEDIATA LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, COMERCIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS.

* MVC ACTIVA LA CAMPAÑA #AYUDAACHIAPAS CON EL PROPÓSITO DE RECABAR VIVERES Y ALIMENTOS PARA LOS MUNICIPIOS AFECTADOS.

A 71 personas fallecidas y más de 800 mil damnificados ascendió el saldo del sismo en Oaxaca, ocurrido el 7 de Septiembre, confirmó el Gobierno Estatal la noche de ayer sábado.

En un comunicado, indicó que la cifra se continúa actualizando, por lo que no se descarta que haya más víctimas, principalmente en municipios de la región del Istmo de Tehuantepec.

El gobernador Alejandro Murat y las titulares de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga, recorrieron Juchitán, Unión Hidalgo y Asunción Ixtaltepec, donde verificaron la distribución de la ayuda.

El mandatario indicó que las familias istmeñas deben tener la confianza y seguridad de que el Gobierno de Oaxaca los apoyará en todo momento, disponiendo de las áreas y personal humano para hacer frente a esta contingencia.

Señaló que en estrecha colaboración entre los órdenes de Gobierno, Ejército Mexicano y sociedad organizada, se está brindando la ayuda necesaria a las familias damnificadas por este sismo, que dejó como saldo la pérdida de vidas humanas en los Estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Sun

Encabeza Gobernador Velasco Censo de Daños y Entrega de Ayuda Humanitaria a Damnificados

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Manuel Velasco Coello y su esposa Anahí de Velasco entregaron ayuda humanitaria y realizaron un recorrido casa por casa, para evaluar los daños y canalizar a distintos albergues a las familias que resultaron afectadas por el sismo en Chiapas.

Al recorrer las calles y viviendas en los municipios de Cintalapa y Villaflores, junto al subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, Javier García Bejos, y las personas que resultaron con daños su patrimonio, el mandatario aseguró que nadie se quedará sin apoyo.

“Es muy importante que no se desesperen, estamos haciendo el censo y vamos a ayudarlos con las pérdidas materiales, las vamos a rehabilitar. Justamente estamos haciendo estos recorridos en las zonas afectadas para que ustedes tengan claridad y seguridad de que no están solos, que estamos con ustedes”, apuntó.

Velasco Coello dijo que hay viviendas que ya no pueden ser habitadas hasta que se realice la reconstrucción y se brinde un dictamen para la seguridad de las familias.

“Vamos a recorrer las zonas afectadas para atestiguar los avances y visitar los albergues para ayudarlos. Necesito que mantengan la calma y que trabajemos unidos para salir adelante lo más pronto posible. No tengan la menor duda de que vamos a salir adelante”, manifestó.

El jefe del Ejecutivo precisó que su gobierno trabaja junto a la Federación y los ayuntamientos para agilizar el censo de viviendas, comercios y edificios públicos, e iniciar de manera inmediata la rehabilitación y reconstrucción de estos espacios, con la meta de reactivar la economía local y volver a la vida diaria de la población.

En este sentido, reconoció la voluntad de servir del Ejército Mexicano que apoya a la población mediante el Plan DNIII, así como a la Marina, la Policía Federal, la Gendarmería y los diferentes secretarios y comisionados federales que se encuentran en Chiapas para atender y solucionar las problemáticas en los diferentes rubros.

Manuel Velasco subrayó que hoy más que nunca se necesita de la solidaridad y responsabilidad de todas y todos, por ello, pidió mantenerse informados mediante los Comités Municipales de Protección Civil y los diferentes medios de comunicación y redes sociales, para atender las recomendaciones y actuar ante cualquier contingencia.

Tras hacer entrega de colchonetas, cobertores, despensas, kits de aseo y de limpieza, agradeció la respuesta de cientos de personas de la República Mexicana y de otros países que se han solidarizado con las familias chiapanecas en estos difíciles momentos.

“Quiero agradecer la ayuda de muchas personas de todos los estados de México, pero también de países como Argentina, Chile y Ecuador, que han sido muy solidarias. Nunca se había tenido un sismo de esta magnitud en la historia de Chiapas, es el más fuerte que hemos tenido a nivel nacional”, expresó.

El gobernador Velasco y su esposa Anahí de Velasco pidieron a la población a sumarse a la campaña denominada #AyudaAChiapas, a favor de la donación de alimentos enlatados, aseo personal, kits de limpieza y ropa, para apoyar a las familias damnificadas en todo el territorio estatal, invitando a informarse en la página www.ayudaachiapas.com, para conocer dónde se encuentran los diferentes centros de acopio.

El mandatario subrayó que se hará la propuesta al Congreso del Estado para que los familiares de las personas fallecidas puedan recibir una pensión vitalicia.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informó que de acuerdo al Atlas Estatal de Riesgo y a la verificación realizada, son cerca de 350 mil familias las que sufrieron daños en sus viviendas.

“Este desastre se caracteriza por la dispersión, no es solo en una ciudad grande, sino que en muchas comunidades y cabeceras municipales donde se tienen afectaciones, principalmente con daño parcial, aunque sí hay casas totalmente colapsadas”, detalló.

En este recorrido estuvieron presentes la diputada María Elena Orantes, presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso de la Unión; así como los presidentes municipales de Cintalapa, Enrique Arreola Moguel y de Villaflores, Luis Fernando Pereyra López. ICOSO