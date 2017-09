Ordenan Desalojo de 6.3 Millones de Personas en Florida por ‘Irma’

* “Es un Huracán Épico, Salgan de su Camino”, Alerta Trump.

Miami.- Más de la cuarta parte de la población de Florida recibió este sábado orden de evacuación, según la oficina del gobernador de este estado del sureste de Estados Unidos amenazado en las próximas horas con la llegada del potente huracán Irma.

Los servicios de emergencia de Florida “estiman que 6.3 millones de habitantes de Florida han recibido la orden de evacuar”, contra los 5.6 millones que ya habían sido apercibidos hasta la noche del viernes, señaló la oficina del gobernador en un comunicado.

Más de 54 mil personas se encuentran refugiadas en unos 320 albergues abiertos a lo largo de Florida, según los servicios, mientras que cientos de miles se refugiaron por sus propios medios antes del arribo previsto para la mañana del domingo de Irma, un potente huracán que ha dejado al menos 25 muertos a su paso por el Caribe.

“Irma” es épico; salgan de su camino: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernador de Florida, Rick Scott, instaron a los pobladores del sur del estado a obedecer la orden de evacuación frente a la llegada del huracán Irma, que el magnate calificó de “épico” y ha causado al menos 24 muertes y millones de dólares en daños tras su paso por el Caribe, mientras que ayer se desplazaba entre Bahamas y la costa norte de Cuba.

“El huracán Irma es de una proporción épica, tal vez más grande de lo que hayamos visto nunca. Estén a salvo y salgan de su camino si es posible”, tuiteó Trump.

El ciclón, ahora de categoría 4, se encamina a recuperar la máxima de 5 conforme se acerque a losCayos de Florida, y fue catalogado ayer por la Organización Mundial de la Meteorología como el “más fuerte jamás registrado”, dado que ha sostenido como ningún otro vientos de casi 300 kilómetros por hora (km/h) y ha generado más energía que los ocho ciclones que han afectado previamente la misma zona.

El gobernador de Florida, Rick Scott, instó a los residentes a evacuar el área lo antes posible. “Si se les ordena evacuar, váyanse rápido”, dijo y añadió: “No se pongan ustedes y a su familia en riesgo”.

Cerca de 650 mil personas recibieron la orden de evacuación. “Ésta es una tormenta catastrófica que nuestro estado nunca ha visto”, afirmó Scott, quien destacó en su mensaje a la población: “Podemos reconstruir su casa pero no su vida”. Las rutas para salir del estado estaban atestadas de autos en dirección al norte; hasta ayer, más de 10 mil personas habían buscado techo en una docena de refugios.

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, animó a evacuar la zona, pues quedan 36 horas antes de que llegue el huracán, el domingo temprano, “tiempo suficiente” para salir. El Centro Nacional de Huracanes de EU (CNH) advirtió sobre “severas condiciones” en partes de la península de Florida y en los cayos a partir del sábado en la noche.

Cerca de 5.5 millones de personas viven en el área metropolitana de Miami, donde las autoridades dispusieron transporte gratis para los residentes. El aeropuerto internacional permanecía abierto, aunque muchos vuelos ya fueron cancelados.

Washington levantó la restricción que impedía a buques de bandera extranjera descargar combustible en su territorio, para evitar escasez en el suministro previo a la llegada de Irma.

En tanto, el “poderoso y mortal” huracán pasó ayer entre Bahamas y la costa norte de Cuba en su camino hacia Florida, en un mar del Caribe.

Irma ha dejado unos 24 muertos. De acuerdo con CNN, nueve fallecieron en los territorios franceses en el Caribe, uno en Anguila, uno en Barbuda, cuatro en las Islas Vírgenes de EU, tres en Puerto Rico, dos en St. Martín y cuatro en las Islas Vírgenes Británicas, donde según el gobernador Gus Jaspert, “los caminos son intransitables y no hay acceso a algunas zonas”. Además, devastó en el Caribe casas y hospitales.

En Puerto Rico, cientos de miles de personas —casi 70% de usuarios— estaban sin electricidad.

También afectó a Haití, el país más pobre de América, menos de un año después de que Matthew lo arrasara en octubre de 2016. El primer ministro de Haití, Jack Guy Lafontant, aclaró que de momento no hay víctimas mortales, pero sí un desaparecido y que hay 10 mil 80 desalojados.

La Cruz Roja estimó hasta en 26 millones las personas expuestas a los vientos destructivos y las lluvias del meteoro en República Dominicana, Haití y Cuba.

Irma, considerado por el CNH como el más poderoso que se haya generado desde que se tiene registro en aguas abiertas del Atlántico, podría dejar hasta el próximo martes entre 127 a 254 milímetros, con zonas aisladas de hasta 508 milímetros en el norte de Cuba y el sur de Bahamas.

En Cuba las autoridades de la isla evacuaron a cientos de miles de personas, cerraron los negocios y se cancelaron los servicios de autobuses, vuelos domésticos y de trenes.

También de categoría 4 y en el Atlántico se encuentra José, que ha ido tomando fuerza y se mueve al este-sureste rumbo a las Antillas Menores, que intentan todavía recuperarse del embate de Irma. Prevén que José, debilitado, afecte la próxima semana a las Bermudas. SUN