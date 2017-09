Ya son 91 Víctimas Fatales por Terremoto

Tapachula, Chiapas; 9 de Septiembre.- La Secretaría de Gobernación (SEGOB) dio a conocer en el último balance de los daños ocasionados por el terremoto ocurrido en la noche de este jueves en Chiapas, que la cifra de fallecidos a consecuencia de ese fenómeno natural, ascendió a 91.

En el informe, presentado en la tarde de este sábado, se dio a conocer que de los decesos, 71 ocurrieron en Oaxaca, 15 en Chiapas y 4 en Tabasco.

Sin embargo, esa cifra podría aumentar en las próximas horas, luego de que aún se están haciendo trabajos de remoción de los escombros en los Estados que hubo afectaciones.

Lo peor de todo es que no para de temblar. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, en menos de dos días, y a partir de que sucedió el terremoto, se han registrado alrededor 770 réplicas.

De estos movimientos telúricos, según el organismo, han ido desde los casi imperceptibles de 3 grados de intensidad en la Escala de Richter, pero también intensos que han superado los 5.5, incluso uno de 6.1 grados.

El SSN confirmó además que en la zona de donde tuvo epicentro el terremoto, es decir entre los municipios de Pijijiapan y Tonalá, en la Costa de Chiapas, se han detectado otros 106 sismos en las últimas 48 horas.

Este sábado, Gobernadores, así como Secretarios federales y estatales, hicieron recorridos de las zonas siniestradas en sus respectivas entidades, y encabezaron las mesas de evaluaciones.

También se informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido en 99 por ciento el servicio a los 1.8 millones de usuarios con interrupción de energía en todo el país.

Durante este sábado elementos del Ejército Mexicano trasladaron, desde el hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ayuda humanitaria a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, la región más dañada.

Mientras que miles de elementos de las fuerzas armadas adscritos al Plan DN-III, fueron desplazados a los Estados afectados por el sismo y por los ciclones que desde este fin de semana incursionaron las entidades cercanas al Golfo de México.

En conclusión, el coordinador de Protección Civil, Luis Felipe Puente, confirmó la muerte -hasta ahora- de 65 personas.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, declaró que los daños materiales afectaron municipios como Juchitán, donde hubo derrumbes de edificios públicos y fallas eléctricas.

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, declaró luto nacional en el país y recorrió Juchitán, la zona más afectada por el terremoto.

Ahí, el mandatario nacional ofreció apoyo institucional a los mexicanos damnificados por esas causas, donde la prioridad es “restablecer el abasto de agua y alimentos, así como la atención médica”.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, desde las mesas de evaluación hizo un llamado para apoyar a los afectados por el terremoto y para ello abrió centros de acopio.

La administración estatal pidió artículos enlatados, como atún, sardinas, frijoles, sopa, mayonesa, leche en polvo, galletas, café soluble, arroz, ropa nueva, ropa usada, zapatos, jabón, cepillos de dientes, papel higiénico, toallas sanitarias, zapatos, detergentes, cubetas, escobas, cloro y trapeadores.

Aún cuando el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico desactivó su advertencia por la tarde del viernes, en las últimas horas reveló que el sismo desató un pequeño maremoto en México.

Pemex informó que inició el proceso de arranque de su refinería en Salina Cruz, Oaxaca, luego de una parada de emergencia, dijo un portavoz.

La refinería “Ing. Antonio Dovalí”, en Oaxaca, es la más grande de las seis que tiene Pemex en el país y cuenta con una capacidad de procesamiento de 330 mil barriles por día.

Mientras, en la Ciudad de México, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, destacó que las afectaciones fueron menores y sólo se limitaron a la caída de algunas bardas y la falta de electricidad en 114 colonias.

Por su lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió clases a partir de viernes, hasta el nivel bachillerato en Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Además, algunas instituciones de educación superior también suspendieron actividades: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que no hay clases en bachillerato, licenciatura y posgrado para revisar los planteles, aunque no hay reportes de daños.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó la suspensión sus clases, a fin de llevar a cabo una revisión más acuciosa en todos sus inmuebles de las unidades académicas.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) no dio clases en sus unidades académicas y en sus Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México canceló las actividades en todas sus sedes y planteles. Protección Civil y la Coordinación de Obras de la casa de estudio realizan una revisión exhaustiva de las instalaciones.

El Tec de Monterrey informó que cerró sus campus Ciudad de México, Santa Fe, Estado de México, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Central de Veracruz, Cuernavaca, Toluca y PrepaTec Esmeralda hasta nuevo aviso con el fin de salvaguardar la seguridad de sus alumnos, profesores y personal administrativo.

La Universidad del Valle de México (UVM) suspendió las clases en sus planteles ubicados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz y Cuernavaca.

La evaluación de los daños permitirá tener un panorama de los trabajos a realizar y, con ello, el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) podrá presupuestar los recursos y liberarlos los estados.

Por la noche, los presidentes de Chile, Michelle Bachelet, y de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestaron su solidaridad con México.

En tanto, el Gobierno de Guatemala informó que hay censados 3 mil 300 afectados en esa nación; tres carreteras y cinco edificios públicos con daños; afectaciones severas en 25 viviendas, 17 moderadas y dos leves, así como varios heridos.

Derivado del terremoto, que duró 1.33 minutos, se reportaron problemas en la infraestructura pública y privada en los Departamentos (lo equivalente a Estados) de Quiché, Suchitepéquez, Quetzaltenango, San Marcos (frontera con Chiapas), Totonicapán y Huehuetenango, aunque se sintió en todo el país, incluso en Honduras y El Salvador.

Las autoridades guatemaltecas continúan con la evaluación de los daños en todo el territorio, tarea a la que se ha sumado el Ejército.

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, dijo que se están haciendo las evaluaciones y que en las próximas horas se darán a conocer los resultados.

Los informes más recientes señalan que en Chiapas, hasta el cierre de la edición, reportaba 15 muertos, 27 lesionados y miles de familias afectadas en la entidad, así como cinco mil 117 viviendas con afectación parcial y más de mil con afectación total.

En Tapachula, se hacían trabajos con maquinaria pesada para restablecer las vías de comunicación en tres tramos carreteros de la zona rural alta, por derrumbes, además de que personal de Protección Civil logró cruzar hacia esa región para evaluar los daños. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello