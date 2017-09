Se Suspenden Clases en Chiapas y Oaxaca: SEP Evaluarán Daños en Escuelas por el Terremoto

* EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y EL GOBERNADOR VELASCO, INFORMARON QUE SE MANTENDRÁ LA SUSPENSIÓN DE LABORES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA DESCARTAR CUALQUIER PELIGRO PARA LOS ESTUDIANTES.

* REALIZAN RECORRIDOS EN CIENTOS DE AULAS PARA VERIFICAR LAS AFECTACIONES QUE DEJÓ EL SISMO DEL JUEVES PASADO.

El gobernador Manuel Velasco Coello y su esposa Anahí de Velasco, visitaron y entregaron ayuda humanitaria a personas damnificadas del municipio de Ocozocoautla.

Desde el barrio Santísima Trinidad, el mandatario señaló que en conjunto con la Federación se ha actuado desde el primer momento para brindar auxilio a mujeres, hombres, niñas y niños de los más de 80 municipios de la entidad que sufrieron los estragos de este fenómeno sísmico.

Precisó que mediante la Secretaría de Protección Civil se iniciaron los trabajos de supervisión con el que se implementa un censo para definir el padrón de las personas que resultaron con viviendas dañadas; no obstante, mediante estos recorridos se profundiza la evaluación que posteriormente llevará a la ejecución de los recursos para la reconstrucción.

“Sé de los momentos difíciles que hemos pasado desde el día jueves que se suscitó el sismo de 8.2 grados. En estos momentos estamos haciendo estos recorridos, en primer lugar para verificar que se estén aplicando los censos en los hogares que tuvieron un daño total o parcial de sus viviendas; en segundo, tendremos la etapa después de la evaluación de daños con la reconstrucción. En estos momentos lo más importante es salvaguardar la vida de las personas”, enfatizó.

Luego de informar que al momento se han confirmado 16 decesos en la entidad, Velasco Coello resaltó que lo más importante es priorizar las vidas humanas.

“Tenemos que priorizar en estos momentos la vida de las personas, estoy aquí en Coita para que tengan muy claro que no están solos y que voy a estar con ustedes, voy a estar pendiente de que estos apoyos se entreguen. Que quede claro que son sin condicionamiento alguno y les pido que denuncien a quien quiera lucrar con ello”, puntualizó.

Especificó que solo en Ocozocoautla, según datos preliminares de Protección Civil, se han contabilizado 113 casas con daños totales, 256 con daños parciales y 65 con daños menores, de colonias como Espinal de Morelos, La Industria, Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, San José, Vicente Guerrero y La Independencia.

En otro momento, el Gobernador del Estado y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, supervisaron las afectaciones en instituciones educativas de los municipios de Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa.

En ese marco, el mandatario chiapaneco y el funcionario federal anunciaron la suspensión de clases en la entidad para este lunes 11 de septiembre en todos los niveles escolares, a fin de realizar una minuciosa inspección en todos los planteles educativos, e invitaron a las universidades y escuelas del sector privado a sumarse a esta medida para profundizar la verificación de sus inmuebles.

Coincidieron en que lo importante es garantizar la seguridad de maestras, maestros y estudiantes, por ello, se mantiene la suspensión de clases para evitar riesgos y continuar con las acciones de evaluación e iniciar la rehabilitación de aulas y espacios educativos.

Luego de recorrer la Escuela Secundaria Técnica Industrial 59 y la Escuela Primaria Plan de Ayala en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, así como el Centro de Atención Múltiple de Educación Especial en Chiapa de Corzo y la Universidad Politécnica de Chiapas en el municipio de Suchiapa, Velasco Coello y Nuño Mayer reconocieron la coordinación que han mantenido los tres órdenes de gobierno para acercar los apoyos a las escuelas que cuentan con algún daño en su estructura y mobiliario.

De igual manera, el Secretario de Educación Pública y el Gobernador del Estado instruyeron para que el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y el Instituto de Infraestructura Física de Chiapas trabajen de manera conjunta para atender a la brevedad cada una de las afectaciones.

“Trabajaremos unidos como lo estamos haciendo y lo más rápido para reconstruir las escuelas y viviendas que fueron dañadas y sobre todo tomar las medidas preventivas; la gente que hemos tenido que evacuar de sus viviendas es porque éstas quedaron afectadas y pueden colapsarse con las réplicas que se han tenido de este sismo”, apuntó el mandatario estatal.

Por su parte, el Secretario de Educación Pública subrayó que en esta primera visita se llevó a cabo la inspección de varias instituciones educativas para tener un censo del estado que guardan y poder empezar lo más pronto posible con la reconstrucción de las mismas.

Agregó que la variación de daños es muy grande, algunas con daños menores como vidrios rotos, bardas perimetrales caídas y otras con daños más severos, las cuales serán atendidas a la brevedad, y en la mayoría de los casos, dijo, se tendrán que reconstruir en su totalidad, sin embargo, se continuará con las inspecciones en las diferentes regiones de la geografía chiapaneca.

“Hasta el momento, de esas casi mil escuelas que tenemos reportadas, 47 con daños serios o graves que tendrán que ser atendidas; en la mayoría de los casos se reconstruirá totalmente, no obstante, vamos a seguir esperando reportes adicionales”, mencionó Nuño Mayer.

El titular de la SEP hizo el anuncio del acuerdo convenido con Manuel Velasco para la activación del Sistema de Alerta Sísmica en todas las escuelas de Chiapas, “es un proyecto que ya está avanzado, pero lo vamos a acelerar para que en los próximos meses se puedan instalar en todas las escuelas y será algo que estaremos haciendo también en Oaxaca y Guerrero”.

En este sentido, el Ejecutivo estatal explicó que, según los datos proporcionados por la Secretaría de Protección Civil estatal, se tiene un registro de un millón 479 mil 575 personas que han sufrido afectaciones a raíz del sismo ocurrido el jueves pasado.

Detalló que de acuerdo a un reporte preliminar, se han registrado más de 900 réplicas que han variado en intensidad; se tienen 40 mil 633 viviendas afectadas, 29 edificios públicos, 52 iglesias, 101 comercios y mil escuelas.

Con relación a los albergues y refugios temporales, se tienen instalados más de cien espacios en las diferentes regiones del estado, en donde se atiende a 75 mil 266 personas, a quienes se les han entregado víveres, ropa, kits de limpieza y comida, mientras se continúa con los censos en las viviendas y escuelas que sufrieron daños.

En su intervención, Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil, dijo que se instalarán mesas de atención social en los 80 municipios dañados para realizar de forma minuciosa y exacta, el censo con el que se estructurará el padrón de las personas que resultaron afectadas, con el fin de hacer llegar la ayuda a todos aquellos que realmente lo necesitan.

Durante esta gira de trabajo también estuvo presente el director del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed), Héctor Gutiérrez de Garza; el director del Instituto de Infraestructura Física de Chiapas, Eduardo Zenteno Núñez; los secretarios de Educación del estado, Roberto Domínguez Castellanos; de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; de Salud, Francisco Ortega Farrera; de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda; el rector de la UPChiapas, Navor Francisco Ballinas Morales; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor; de Suchiapa, Norma Patricia Grajales Pola y de Ocozocoautla de Espinosa, Francisco Javier Chambé Morales. ICOSO