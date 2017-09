Constatan Velasco y Chong Entrega de Ayuda Humanitaria

*En Cintalapa, verifican casa por casa para que las familias tengan el folio del censo oficial de daños.

Tuxtla Gutiérrez.- En respuesta a las instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el gobernador Manuel Velasco Coello y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, supervisaron y entregaron ayuda humanitaria a los damnificados del municipio de Cintalapa en Chiapas, entidad donde más de 40 mil viviendas sufrieron afectaciones por el sismo de magnitud 8.2.

Desde la localidad Lázaro Cárdenas de este municipio y en compañía también de Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social y del director general del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna Grub, verificaron casa por casa el proceso de censo que se realiza de manera minuciosa, para garantizar que las familias afectadas obtengan los apoyos que proporcionan en conjunto los gobiernos federal y estatal.

En este marco, el gobernador Velasco destacó la acción inmediata de las autoridades federales con la población de Chiapas y Oaxaca, que fueron los estados más afectados por este sismo.

“Agradezco el respaldo del Gobierno Federal, del Secretario de Desarrollo Social y en especial, la presencia del Secretario de Gobernación, quienes han visitado Chiapas para escuchar y atender las necesidades con alimentación y servicios médicos de calidad”, puntualizó.

El mandatario subrayó que en esta primera etapa se visita casa por casa con tres objetivos: primero, para verificar que tengan el censo; segundo que tengan el folio de identificación; y tercero, que cuenten con la valoración de la afectación, para que en las próximas semanas se inicie la etapa de reconstrucción de las viviendas que cuentan con daños parciales y totales.

Al indicar que los estragos de este suceso aún no han terminado por completo, debido a que hasta el momento se han presentado más de mil réplicas, el Secretario de Gobernación acentuó el interés del Ejecutivo Federal por protegerlos con medidas de prevención, puesto que lo más importante es salvaguardar la vida de mujeres, hombres, niñas y niños.

“Estamos visitando todas las comunidades afectadas, como Lázaro Cárdenas, para protegerlos y que tomen conciencia que la emergencia sigue. Que no les gane la confianza porque se puede perder lo que no se puede reparar ni recuperar, que es la vida, y eso es lo que más nos importa. Lo material lo vamos a recuperar y vamos a salir adelante todos juntos, esa es la instrucción del presidente Peña Nieto”, manifestó Osorio Chong.

Dijo que lo más importante es garantizar que las familias cuenten con alimentación, protección y atención médica; por ello, en este municipio Cintalapa se han entregado ocho mil despensas, cinco mil cobertores, tres mil láminas, kits de aseo y limpieza, así como se ha brindado servicio médico a la población.

“Como lo dije en un principio, lo que ahorita nos ocupa es la vida de ustedes, por eso nos enfocamos en dos acciones, la primera que ya no estén en sus hogares si no es necesario, y la segunda, que cuenten con despensa, comida, agua, colchonetas y todo lo que se requiere para que estén bien”, manifestó.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social resaltó el compromiso para que los apoyos del Gobierno de la República lleguen directamente a las personas damnificadas.

“No vamos a escatimar ningún esfuerzo ante la emergencia en la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo”, afirmó el titular de Sedesol al tiempo de precisar que la atención prioritaria de la Federación es otorgar alimentos a través de albergues; asegurar el censo de los daños y afectaciones en Chiapas y Oaxaca con objetividad; y emprender los trabajos de reconstrucción, haciendo la valoración sobre las casas que habrá que derrumbar, reconstruir y reparar.

Al trasladarse a la cabecera municipal de Cintalapa, el responsable de la política interna del país enfatizó que en esta semana debe terminar el barrido casa por casa.

“Estamos comunidad por comunidad, el presidente Enrique Peña Nieto nos instruyó que en esta misma semana tiene que estar listo para ver el tamaño del daño y así poder saber cuántas casas son las afectadas y después ver cuál será el apoyo para la reconstrucción. El mismo presidente de la República hará el anunció en Chiapas y Oaxaca”, puntualizó.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para trabajar de la mano con las autoridades y llevar a cabo el censo con las brigadas de los gobiernos federal, estatal y municipal, que junto a técnicos especialistas evalúan si los daños parciales o totales.

Agregó que en los comedores comunitarios, las personas podrán hacer sus tres alimentos diariamente, hasta que sea superada la emergencia.

Osorio Chong explicó que de acuerdo a los informes oficiales se han registrado cerca de mil 400 réplicas del sismo hasta el día de hoy, por lo que se trabaja rápidamente para que pueda llegar la ayuda necesaria.

Cabe destacar que según reportes preliminares, en Chiapas además de las más de 40 mil viviendas dañadas, existe un millón 479 mil 575 personas damnificadas y un registro de afectaciones en 29 edificios públicos, mil escuelas, 101 comercios, 52 iglesias y más de 80 municipios.

Dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Cultura, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, están presentes para brindar la atención de primera mano.

Es preciso mencionar que de los 96 decesos registrados, 16 son en Chiapas, cuatro en Tabasco y 76 en Oaxaca. ICOSO