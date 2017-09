Mar de Fondo en Puerto Madero

*Exhortan a la Población Tomar Precaución.

Tapachula, Chiapas; 12 de Septiembre.- Oleaje fuerte provocado por mar de fondo provocó que el agua del mar ingresara hasta la carretera que comunica con Playa Linda, lo que motivó que personal de Protección Civil del Estado y Municipal realizara monitoreos.

La Capitanía de Puerto restringió la navegación a embarcaciones menores por el alto oleaje que se presentó desde muy temprano y recomendó a la población no bañarse, como medida de prevención.

Por su parte, el comerciante Eugenio Fuentes, adherido a Procentro, informó que este fenómeno se presenta en Septiembre, por lo que ya no hay de que alarmarse, pero lamentablemente bajan las ventas.

“Los nativos del puerto sabemos que se presenta durante la temporada de lluvias y se presentan fuertes oleajes, donde lo recomendable es tomar precauciones y no bañarse para evitar algún accidente”, agregó.

El agua se salió principalmente en una ventana que dejaron donde construyeron el malecón, dijo, lo cual ha sido reportado a las autoridades, pero no han efectuado las reparaciones correspondientes para cerrar ese espacio.

Por su parte, el delegado estatal de Protección Civil, Julio César Cueto Tirado, dijo que no ha habido afectaciones, únicamente ha ingresado el agua sobre la cinta asfáltica que comunica hacia Playa Linda, donde además ha quedado arena, por lo que pidió a los automovilistas a extremar precauciones.

Pidió a la población no dejarse llevar por falsas informaciones, efectivamente con este fenómeno, de acuerdo con el reporte meteorológico, están previstos oleajes de entre 8 a 10 pies, pero nada que ver con algún tsunami.

Se trata de un fenómeno que se presenta desde el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta Puerto Chiapas, además están pronosticadas lluvias muy fuertes. EL ORBE/Rodolfo Hernández González