Peña Nieto Cancela Cena del 15 de Septiembre

*Por Atención a Damnificados.

Ciudad de México.- La cena de gala que se realizaba cada 15 de septiembre en Palacio Nacional quedó cancelada debido a que el presidente Enrique Peña Nieto “dedica su atención a coordinar y evaluar” las acciones para auxiliar a la población damnificada por el sismo del pasado jueves 7.

Así lo informó la Presidencia de la República en un comunicado de un párrafo en el que se lee:

“La Presidencia de la República informa que toda vez que el presidente Enrique Peña Nieto dedica su atención a coordinar y evaluar las acciones para auxiliar a la población damnificada con motivo del sismo del jueves pasado, ha dispuesto que este año, y después de la tradicional ceremonia de El Grito, no habrá cena en el Palacio Nacional”.

Esta sería la tercera vez que no habrá cena de gala del 15 de septiembre para el presidente debido a un desastre natural.

En 2013, Peña Nieto debió abandonar la cena para atender los daños causados por la tormenta tropical “Manuel”, en Guerrero y, en 2014, ocurrió lo mismo, pero por el impacto del huracán “Odile” en Baja California.

Además, en 2015, la tradicional cena de gala quedó frustrada, al difundirse que sólo se realizará la ceremonia del “Grito” de Independencia sin el banquete presidencial. Ese año la cena fue cancelada y no se giraron las invitaciones con el argumento de la “nueva política de ahorro” del gobierno.(Apro)