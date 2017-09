Encabeza EPN y su Gabinete Evaluación de Daños por el Sismo en Chiapas y Oaxaca

* EN CINTALAPA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JUNTO AL GOBERNADOR VELASCO, SUPERVISARON LAS ACCIONES DE APOYO A LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO DEL 7 DE SEPTIEMBRE.

* FEDERACIÓN DESTINARÁ 16 MMDP PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE AMBOS ESTADOS.

SUMARIO:::

“No están solos, estaremos con ustedes hasta que logremos la reconstrucción”, dijo el Presidente Enrique Peña Nieto a los damnificados por sismo

SUMARIO:::

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, recorrió junto al Presidente de la República la zona afectada de la comunidad Lázaro Cárdenas.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recorrió la comunidad Lázaro Cárdenas de este municipio para supervisar las acciones de apoyo a las personas damnificadas por el sismo del 7 de septiembre, a quienes les aseguró: “No están solos. Aquí el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado estaremos con ustedes hasta que logremos la reconstrucción de las viviendas dañadas, de los comercios afectados, de las escuelas también dañadas, de los centros de salud que resultaron afectados”.

“No están solos, aquí está el Presidente con ustedes, y lo estará con Chiapas y Oaxaca”, añadió.

“Yo voy a estar viniendo de forma permanente. Me he comprometido a regresar a estos dos estados para tener una presencia regular que me permita ver cómo se está haciendo la labor de reconstrucción. Quiero asegurarme de que realmente, con la presencia del Presidente, todo el Gobierno esté cumpliendo con su responsabilidad, dijo.

Luego de recorrer las calles de la comunidad, en donde dialogó con los pobladores, el Primer Mandatario subrayó que “es mucho mayor la fuerza constructiva de la unidad que tenemos los mexicanos”, que la fuerza destructiva del sismo. “Y así vamos a reconstruir todas las afectaciones que dejó este sismo de gran magnitud”, agregó.

El Primer Mandatario dijo que se está trabajando aceleradamente para dar atención a la población. “Lo primero que hicimos fue desplegar la presencia de todo el Gobierno, tanto federal como estatal. Quiero decirles que estamos trabajando muy unidos, y lo mismo estamos haciendo en Oaxaca, de manera unida, de manera coordinada, en un solo equipo que está desplegándose por los dos estados que resultaron mayormente afectados”, resaltó.

Refirió que en su recorrido por esta comunidad sintió el pánico que el temblor dejó en la población, “pero que hoy están de pie, están con ánimo para sortear la adversidad y para sobreponernos a este momento difícil”.

“Lo más importante es que las comunidades estén muy unidas. Yo vi en los rostros de la gente que hoy pude saludar la angustia de muchas personas, el miedo y el temor por lo que habían resentido del temblor, pero también vi rostros de gran ánimo, de gran fortaleza, de entereza y, sobre todo, de estar echados para adelante para emprender la reconstrucción de sus comunidades. Y esto es importante”, destacó.

Mencionó que “solamente en Chiapas hay casi cuatro mil funcionarios de todas las dependencias del Gobierno Federal que están participando, sumados al personal del Gobierno del Estado de Chiapas, para poder realizar los censos y cuantificar los daños”.

Reiteró: “esperamos esta semana tener ya una información mucho más objetiva, más realista, de cuántas fueron las viviendas afectadas, y a partir de ahí emprender el plan de reconstrucción”.

“Tengan la certeza de que los apoyos y la ayuda van a seguir fluyendo en tanto emprendemos esta labor de reconstrucción con el apoyo activo de toda la comunidad”, resaltó.

El Titular del Ejecutivo Federal informó que en Chiapas resultaron afectadas 2 mil 500 comunidades en 82 de los 122 municipios que tiene la entidad. Mencionó que los daños se registraron en poblaciones y comunidades dispersas, y “eso ha hecho mucho más complicado llegar con la ayuda, que ya está llegando”.

Aseguró que en Chiapas el restablecimiento del servicio de energía eléctrica está al 99 por ciento, y en esta comunidad se instalará un transformador para que la luz eléctrica no se esté cortando. Además, el abasto de agua potable tiene un avance del 94 por ciento.

“Hay lugares donde habrá que hacer una inversión mayor para poder recuperar parte del sistema de distribución que se afectó por el sismo, como es el caso de Tuxtla”, señaló.

El Presidente Peña Nieto reiteró su reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas. “Hay que reconocerle a nuestras Fuerzas Armadas el trabajo que han realizado para hacer llegar la ayuda”, subrayó.

Mencionó que en Chiapas y Oaxaca han sido desplegados más de 12 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, adicionales a los que ya había en esas entidades, “para poder llevar las despensas, los apoyos, de forma inmediata y poder atender las necesidades básicas”. Añadió que también “están apoyando en la limpieza, están tirando las casas que hoy representan un riesgo para los habitantes, y removiendo el escombro”.

Al término de su recorrido por esta comunidad, a petición de los pobladores, el Presidente Peña Nieto dio el tradicional Grito de Independencia. ICOSO

Hay 16 mil mdp Para Reconstruir Oaxaca y Chiapas

A una semana del terremoto que provocó la muerte de 98 personas, afectó a 2 millones más y dejó 300 mil damnificados, el gobierno federal contempla una batería de seguros, bonos y una bolsa por 16 mil millones de pesos para la reconstrucción en Chiapas y Oaxaca.

José Antonio Meade, secretario de Hacienda, detalló que para atender la infraestructura federal afectada —escuelas, hospitales, carreteras concesionadas, entre otras— se tienen seguros, además de que hay coberturas adicionales por “exceso de pérdida” que cubrirán porcentajes adicionales si los montos son superiores a los asegurados.

Entrevistado en el marco de la segunda visita que hizo el presidente Enrique Peña Nieto a Chiapas tras el sismo del 7 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que se hace frente a la emergencia con recursos presupuestales, seguro para mucha infraestructura, cobertura de exceso de pérdida y la cobertura “que pudiera o no activarse” del bono catastrófico.

Agregó que actualmente el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) tiene 9 mil millones de pesos y que se solicitaron 7 mil millones para el próximo año. Sostuvo que las distintas etapas de la emergencia tienen suficiencia presupuestal.

El presidente Peña Nieto visitó el viernes la comunidad de Lázaro Cárdenas, municipio de Cintalapa, donde recorrió calles de tierra con casas derribadas por el sismo o en proceso de demolición realizado por personal de las Fuerzas Armadas con el apoyo de vecinos de la zona.

El titular del Ejecutivo advirtió que al menos dos mil 500 comunidades chiapanecas, ubicadas en 82 de los 122 municipios de la entidad, sufrieron alguna afectación por el terremoto de 8.2 grados registrado la noche del 7 de septiembre.

Horas antes de encabezar desde el Balcón Central de Palacio Nacional la ceremonia de El Grito de Independencia, advirtió que a una semana del sismo se ha restablecido en Chiapas 99% del servicio de energía eléctrica y 94% de agua potable. Llamó a la unidad ante la tragedia.

Enrique Peña Nieto se comprometió a regresar a esta zona cuando inicie el proceso de reconstrucción.

Contador

Víctimas del temblor…98

Personas impactadas por el sismo…2, 000,000

Comunidades afectadas…2,500

Escuelas dañadas…674. (Sun)