Geólogo Advierte Posibilidad de Otro Terremoto

* Debido al Constante Reacomodo de la Placa de Cocos.

Ciudad de México; 17 de Septiembre.- El director general del Servicio Geológico Mexicano, Raúl Cruz Ríos, reveló que el desplazamiento de la Placa Tectónica de Cocos fue la responsable del terremoto de 8.2 grados en la Escala de Richter del pasado 7 de Septiembre, que afectó severamente a por lo menos 2 millones de personas en 16 Estados, sobre todo a Oaxaca y Chiapas.

En entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, el también Presidente Internacional de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericana, indicó que esa Placa sigue en movimiento y, por lo tanto, los temblores continuarán conforme su paso y dirección.

Precisó que ese movimiento y rozamiento con la tierra debajo del sur de México, está generando ondas intensas y liberación de energía.

A su opinión personal, consideró que pudiera ocurrir todavía otro gran sismo en territorio nacional, a consecuencia del acoplamiento de las placas.

Aclaró que el Servicio Sismológico Nacional (SSN), es el organismo oficial en México encargado de monitorear los temblores y de expresar todo lo relacionado a ese tema.

“La incidencia de la Placa de Cocos en un punto cercano al municipio de Pijijiapan originó el terremoto, mientras que las réplicas se deben a que sigue en movimiento”, aseguró.

A reserva de estudios especializados en la materia, opinó que ese mismo proceso está provocando que la tierra por debajo de Chiapas y Oaxaca se esté fundiendo, y por ello no descartó la posibilidad del nacimiento de volcanes en ese mismo cinturón, aunque reconoció que todavía no se puede predecir el lugar y la fecha.

De acuerdo a la explicación del científico, cuando las placas se mueven y entran en fricción, provocan tal energía que se convierte en miles de grados centígrados y funden la tierra, transformándola en magma, que al salir a la superficie comúnmente se le conoce como lava.

Las placas han ido avanzando hacia territorio mexicano por debajo de esos tres Estados, aunque no se sabe con precisión cuánto daño han hecho.

Ese mismo movimiento de las placas ha sido el responsable también de los sismos de alta magnitud que se han registrado en Centro y Sudamérica, dijo.

“Los volcanes Chichonal y Tacaná, así como otros en Guatemala y el resto de Centroamérica, nacieron de esa forma”, recalcó al mencionar que en Estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, “nacemos, crecemos y morimos con los sismos, tanto que, en muchas ocasiones la población ya no se levanta de su cama cuando hay temblores”.

En otras partes del mundo está ocurriendo algo similar, comentó, como en Japón, donde la placa de Filipinas está empujando la isla y ocasionado grandes sismos.

Aunque también hay buenas noticias. Según el geólogo, la fundición del subsuelo está provocando también que las regiones involucradas, se hayan convertido en las últimas décadas en paraísos naturales, como el Soconusco.

En ésta parte de Chiapas, la fundición de la tierra la ha enriquecido con minerales con grandes cualidades para cualquier tipo de cultivos, y por ello muchos de sus productos agrícolas son los más exquisitos y codiciados del mundo.

Así también provoca la conformación de yacimientos de minerales, principalmente oro, plata, zinc, ferrita, hierro, entre muchos otros.

El Monitoreo Después del Terremoto.

Después del pasado terremoto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que hasta la tarde de este domingo, se han registrado en territorio mexicano 2 mil 617 réplicas, la mayoría con epicentro en Oaxaca y Chiapas.

Hasta el sábado, la cantidad de temblores en Chiapas era una cifra histórica. Ese día ocurrieron 275 y, de ellos, casi la mitad fueron en la Entidad.

Sin embargo, el comportamiento en las últimas horas ha sido distinto. Este domingo disminuyó la cifra de temblores en el Estado a tan solo siete, que fueron de los 3.7 a los 4.2 grados en la Escala de Richter, es decir, casi imperceptibles, mientras que en Oaxaca ocurrieron 31 y en Guerrero otros dos.

En lo que va de Septiembre, se han detectado 2 mil 921 temblores en el país, la cifra más alta en un solo mes en la historia de México. En el año ya se llegó a la cifra récord de 13 mil 246. De ellos, 3 mil 237 han tenido epicentro en Chiapas. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello/Enviado Especial

Ficha de Raúl Cruz Ríos

*Director General del Servicio Geológico Mexicano

Raúl Cruz Ríos, es Ingeniero Geólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios con valor a posgrado en el “Institute for International Mineral Resources Development of Japan”. Cuenta con el Diplomado del Programa de Alta Dirección de Dependencias y Entidades Públicas (PADEP), por el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP).

Inició su carrera profesional en el Consejo de Recursos Minerales, hoy Servicio Geológico Mexicano, ocupando distintos cargos y dirigiendo varios programas nacionales de exploración geológico-minera. Coordinó los estudios y trabajos que derivaron en el descubrimiento del yacimiento polimetálico vulcanogénico, Cruz de Tizapa, en el Municipio de Zacazonapan, Estado de México, que a la postre se convertiría actualmente en una de las más importantes operaciones mineras en este tipo de minerales en México.

Tiene también, una amplia experiencia académica como profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Durante más de una década fue Subdirector de Promoción Minera en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México. A partir de la creación del Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México (IFOMEGEM), en el año 2000, se le designó Director General, cargo que ocupó hasta el 15 de febrero del 2013.

El 16 febrero del 2013, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, lo nombró Director General del Servicio Geológico Mexicano.

Fue galardonado con la Presea Estado de México 2014, en la modalidad al Impulso Económico, que es el máximo reconocimiento público que otorga el Gobierno del Estado de México y que le concedió el Consejo de Premiación, por una vida de entrega y servicio a la minería mexicana, de la cual, un cuarto de siglo, lo destinó a promover el conocimiento geológico y desarrollo de la actividad minera en el Estado de México.

Fue Presidente de la Asociación Nacional de Directores de Minería de los Gobiernos de los Estados de la República. En febrero de 2015 en Madrid, España, fue elegido por unanimidad, Presidente de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI), organización de carácter internacional. En enero del 2016, tomó protesta como Presidente de la Sociedad Geológica Mexicana, que agrupa a la mayor parte de geocientíficos y de las dependencias, instituciones, universidades e institutos relacionados con la geología en México, cargo para el cual, también fue elegido unánimemente. Agencias