Padres y Directivos de Escuelas Exigen a Protección Civil Municipal Evaluar Daños

Tapachula, Chiapas; 18 de Septiembre.- Padres de familia de escuelas que resultaron con afectaciones por el terremoto de 8.2 grados, acudieron a las instalaciones de Protección Civil Municipal para exigir que acudan a realizar las evaluaciones de los daños.

El director de la escuela primaria “Emilio Rabasa”, sita en Solidaridad 2000, Ramón Hernández, informó que no han recibido ninguna respuesta ni constancia de que el inmueble se encuentra en mal estado y preocupa a los padres de familia la falta de clases, pero tampoco pueden exponer a los alumnos.

A los padres de familia le preocupa la seguridad de sus hijos, por ello piden la intervención de Protección Civil para determinar el grado de afectación y las acciones a seguir, dijo.

Por su parte, la Presidenta del Comité de Padres de Familia, Rosa Hernández Santos, informó que el dictamen levantado la semana pasada cuando llegaron a verificar no se los han entregado, mucho menos un acta de daños y no están dispuestos a exponer a sus hijos a recibir clases en esas pésimas condiciones en las que está la escuela.

El secretario de Protección Civil Tapachula, Francisco Pérez Morales, informó que en este momento se encuentran en el proceso de validación y certificación de cada una de las escuelas, y hasta el momento han verificado un 70% de las afectadas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González