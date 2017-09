Reconstrucción de Escuelas Durará 8 Meses; Niños Recibirán Clases en Aulas Temporales, Fines de Semana y Vacaciones

*EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN AURELIO NUÑO, INFORMÓ QUE PARA EVITAR SE PIERDA EL CICLO ESCOLAR SE IMPLEMENTAN DIVERSAS ESTRATEGIAS.

*ALREDEDOR DEL 90 POR CIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ENTIDAD, FUERON ABIERTAS EL LUNES, PERO MIL 306 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CONTINUARON CERRADOS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Este lunes, más de 18 mil escuelas reiniciaron actividades escolares de manera normal en la entidad chiapaneca, lo que se traduce en más de un 90 por ciento de su totalidad, así lo informó el secretario de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos.

Señaló que debido a la cantidad de réplicas sismológicas y con el objetivo de proteger la integridad física de las niñas, niños, jóvenes y personal académico, la semana pasada se suspendieron las clases en todos los planteles educativos del estado; no obstante, detalló, este lunes ya se retomaron actividades a excepción de las mil 571 escuelas que sí presentaron algún tipo de afectación que van desde cristales rotos hasta graves afectaciones en su infraestructura física y en las que se recomendó esperar el reporte de Protección Civil.

En este sentido, el titular de Educación informó que algunos directivos ya cuentan con sedes alternas para dar continuidad a las clases, sin embargo el objetivo es cubrir de manera total el alumnado que se quedó sin aula.

Apuntó que se espera el arribo de 250 aulas móviles en diversas regiones de la entidad que servirán para poder adaptar escuelas en espacios decorosos y en los que se pueda tomar clases.

Domínguez Castellanos exhortó que de no aparecer el nombre de la escuela en el listado de afectadas, Directores, docentes y/o padres de familia pueden reportarlo a la línea estatal gratuito 01-800-737-46-36 y a nivel federal, está a su disposición el número 01-800-288-66-88.

Finalmente, el Secretario de Educación en el Estado compartió que este martes, en el marco del Día Mundial de la Protección Civil, todo el sistema educativo en la entidad participará en el simulacro estatal 2017.

“Vamos a cumplir con la norma que nos dice Protección Civil, a través de un ejercicio que se hace continuamente y que vamos a hacer para fortalecer aún más nuestra cultura de Protección Civil. Es un simulacro y esperamos que participen todos nuestros maestros, maestras, directivos y alumnos”, apuntó. ICOSO

Continúa el Censo Para Revisar Escuelas Dañadas

Ciudad de México; 18 de Septiembre.- El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio conocer este lunes que en las dos mil 678 escuelas que sufrieron afectaciones en los Estados de Oaxaca y Chiapas, no se perderán las clases, ya que los alumnos serán instalados en aulas temporales o incorporados a otras instituciones educativas que estén en óptimas condiciones.

Son 262 escuelas con daños graves, 86 en Chiapas y 176 en Oaxaca; además de mil 445 con daños intermedios, 815 en Chiapas y 630 en Oaxaca; y 927 con daños menores, 661 en Chiapas y 266 en Oaxaca, señaló.

El reinicio a clases será paulatino a partir de este lunes, después de que fue interrumpido el ciclo escolar por el terremoto del pasado 7 de Septiembre, que tuvo epicentro en Chiapas pero afectó a 16 Estados.

De acuerdo a las disposiciones federales, los alumnos podrán retornar en los plantes que no sufrieron daños, mientras que, en los demás se realizará cuando las escuelas estén listas, separadas o instaladas las aulas temporales.

Para evitar se pierda el ciclo escolar en ambos Estados, según la SEP, se implementarán diversas estrategias como clases en fines de semana, ampliando horarios y clases en vacaciones.

Hasta éste lunes continuaban los censos en las instituciones educativas en ambas entidades para precisar con exactitud lo ocurrido, en cuyos trabajos participan unas 3 mil personas.

Al corroborar los daños, se otorga un folio de censo a cada escuela, que es la garantía de su reconstrucción. Se prevé que esas acciones concluirán mañana miércoles.

Medio Millón de Alumnos No Regresaron a Clases.

A ese retorno a clases de este lunes convocado por las autoridades educativas, se calcula que en Chiapas no acudieron alrededor de medio millón de alumnos.

La mitad de ellos fue porque en la parte central del Estado, como el caso de Tuxtla Gutiérrez, se siguen sintiendo sismos en las últimas horas, en donde fue el epicentro del terremoto, así como los de Oaxaca.

Tampoco había con claridad algún anuncio oficial que estableciera públicamente que la comunidad estudiantil ya podía retomar sus actividades.

Unos más se encontraban en tránsito desde sus comunidades de origen, tanto del Estado como de otras regiones del país, que aprovecharon a visitar en los 10 días que duró la suspensión de clases.

Sin embargo, otros 250 mil alumnos no pudieron, aunque quisieran, ingresar a sus escuelas, luego de los daños que sufrieron durante el sismo.

Cifras oficiales señalan que, en términos generales, alrededor del 90 por ciento de las instituciones educativas en la Entidad, fueron abiertas este lunes, pero mil 306 planteles de educación Básica y Superior continuaron cerrados.

En Chiapas hay alrededor de 19 mil escuelas de nivel básico, donde un millón 300 mil alumnos reciben clases de unos 19 mil docentes. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello