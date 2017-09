Seguirá Temblando a Consecuencia del Movimiento de Placas Tectónicas, Afirma el Sismólogo Raúl Cruz Ríos

*En la Tercera Entrevista en Exclusiva Para EL ORBE.

Ciudad de México; 19 de Septiembre.- “En los últimos días, el movimiento de las placas tectónicas que tienen incidencia en el sur de México, son las responsables del terremoto ocurrido en Chiapas y en el centro del país, y se estima que seguirá temblando, hasta que se acomoden”, sostuvo el director general del Servicio Geológico Mexicano, Raúl Cruz Ríos.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, el también Presidente Internacional de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericana, comentó que la Placa de Cocos tuvo un rozamiento por debajo de Chiapas, a la altura de Pijijiapan, y por ello se dio el terremoto.

Por lo mismo, durante una semana se registraron más de dos mil réplicas en la región en donde fue el epicentro. Eso quiere decir que la misma Placa seguía acomodándose, pero con dirección al norte.

Por eso los sismos en Oaxaca empezaron a incrementarse notablemente en los últimos días, después en Guerrero y, ahora, en los Estados del centro del país.

Ese movimiento y rozamiento con la tierra debajo del sur de México, está generando ondas intensas y liberación de energía, precisó.

A su opinión personal, consideró que pudiera ocurrir todavía otro gran sismo en territorio nacional a consecuencia del acoplamiento de esas placas, y aclaró que aún no hay una tecnología que pueda precisar el lugar, la hora y la fecha en que ocurrirá.

Consideró que en los Estados ubicados en el cinturón sísmico mundial, como el caso de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, incluso Baja California Sur, el que tiemble diariamente en pequeñas intensidades, ayuda a liberar la energía que se produce por debajo de la tierra.

Desde su particular punto de vista, esos tres Estados deben modificar sus leyes en torno al tema de los sismos, sobre todo en acciones preventivas y recursos para la atención inmediata.

Por ejemplo, la obra pública debe ser con materiales más resistentes, así como soportes, columnas, cimientos, trabes, cadenas y otras relacionadas a la ingeniería y arquitectura, sean de acuerdo a lo que establece la norma en materia de regiones sísmicas.

Además, las autoridades de los tres niveles de Gobierno coloquen a las acciones preventivas por movimientos sísmicos, como un gran prioridad, afirmó.

Es muy importante lo que ha ocurrido en otras naciones, como el caso de Japón, que también desde hace varis décadas también tiene el problema del movimiento de placas tectónicas, dijo.

El geólogo destacó que los nipones han invertido mucho en infraestructura preparada para sismos, peto también en la cultura de la prevención.

Por ejemplo, los obreros, servidores públicos, maestros y alumnos, saben perfectamente cómo se deben movilizar en el momento del sismo, con prácticas constantes sin que lo consideren un juego o una pérdida de tiempo.

Por otro lado, este martes en Chiapas se registraron 22 movimientos telúricos de entre los 3.4 grados de magnitud en la Escala de Richter, o sea, casi imperceptibles, varios más de mediana intensidad, hasta uno de 5.6 grados, ocurrido cerca de las tres de la mañana. Todos tuvieron epicentro entre los municipios de Tonalá y Arriaga

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN), hasta minutos antes de que se registrara el sismo de 7.1 grados que afectó a la Ciudad de México, se habían contabilizado 3 mil 28 réplicas del terremoto que tuvo epicentro en Chiapas el pasado 7 de Septiembre, es decir, un temblor cada 5 minutos

Curiosamente, después del intenso temblor de éste martes en el centro del país, ocurrido a las 13 horas con 14 minutos, aún no ha tenido ni una sola réplica.

Raúl Cruz concedió la entrevista en la noche de éste martes en el Aeropuerto de la Ciudad de México, poco antes de partir hacia el Perú, en donde participará como ponente principal -en representación de los aztecas- en diversos foros relacionados a la geología que se realizarán esta semana en ese lugar y en el que reunirá a los más destacados en el mundo, en ese tema. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello (VER MAS EN LAS PAGINAS 4 Y 5)