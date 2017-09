El Apoyo a Chiapas Continúa: Sedesol

Tuxtla Gutiérrez.- Al recorrer la zona afectada de Cintalapa y Jiquipilas, el gobernador Manuel Velasco Coello y el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, aseguraron que no se detendrán los apoyos a las familias damnificadas en Chiapas por el sismo del 7 de septiembre, y señalaron que en breve se iniciará el proceso de reconstrucción, sin dejar de atender la distribución de alimentos y de agua potable.

Junto a la coordinadora Nacional del Programa Prospera, Paula Hernández Olmos, supervisaron el proceso censal en ambos municipios y constataron que la ayuda llegue de manera puntual.

En este marco, el mandatario destacó el seguimiento que se ha dado a través del trabajo coordinando entre los tres órdenes de gobierno, encabezado por el Gobierno de la República.

“El Secretario de Desarrollo Social, por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está verificando personalmente que el censo se esté llevando a cabo adecuadamente en cada una de las viviendas”, expresó.

Por su parte, el titular de la Sedesol mencionó que la instrucción del Presidente de la República es que permanezcan en Chiapas hasta que la situación regrese a la normalidad y las viviendas dañadas sean reconstruidas.

“Que quede claro, nosotros estamos designados en Chiapas y no nos vamos a ir de Chiapas hasta que todos hayan sido atendidos, es una indicación que no nos movamos de aquí para trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos”, refirió.

Miranda Nava dijo que en los próximos días llegará maquinaria pesada y camiones de volteo para hacer el derribo de las casas que presentan daño total en su estructura y evitar así más riesgos para la ciudadanía.

Cabe señalar que el titular de la Sedesol coordina en Chiapas las labores de 4 mil 200 funcionarios de los tres niveles de gobierno, para hacer frente a la etapa de emergencia en 14 mil comunidades de los municipios que sufrieron daños.

Tanto en Cintalapa como en Jiquipilas, Velasco Coello, Miranda Nava y Hernández Olmo adelantaron la entrega de recursos del programa Prospera, para que las beneficiarias puedan hacer uso de los recursos en las necesidades inmediatas de sus seres queridos.

Al respecto, la Directora Nacional de Prospera reconoció la fuerza de voluntad de las mujeres chiapanecas, quienes a pesar de un evento tan fuerte y desvastador siguen de pie luchando por sus familias.

“Estamos haciendo este trabajo para entregar los recursos solamente en la región afectada, en los 95 municipios de Chiapas; son alrededor de 132 millones de pesos que vamos adelantar”, manifestó.

Paula Hernández dejó en claro que por instrucciones del Secretario de Desarrollo Social, mientras exista la contingencia a nadie se le puede dar de baja del programa Prospera.

“Estén tranquilas que van a seguir recibiendo este programa; sabemos que para ustedes es de gran ayuda y en sus manos se dará la mejor administración de este recurso. El día de hoy vamos a entregar más de 600 mil pesos solo en esta sede con aproximadamente 400 titulares del programa Prospera”, puntualizó.

Cabe mencionar que al igual que Prospera, se adelantará el pago a las personas adultas mayores, para que puedan disponer de los recursos en estos momentos de emergencia.

En otro momento y desde la capital chiapaneca, el gobernador Velasco Coello agradeció a nombre del pueblo de Chiapas, 68 toneladas de ayuda humanitaria que las familias de Prospera de los estados de Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Tabasco, Puebla y Quintana Roo, reunieron para las personas damnificadas por el terremoto en esta entidad, las cuales serán distribuidas por el Ejército Mexicano.

Acompañado de la directora general del Sistema DIF Chiapas, Carolina Elizabeth Sohle Gómez, el ejecutivo estatal agradeció la solidaridad de las y los mexicanos en estos momentos de emergencia.

“Estos camiones se irán a los municipios afectados. Agradecemos su ayuda, es momento que los mexicanos estemos unidos. Desde aquí envío mi solidaridad para las personas la Ciudad de México, Puebla, Estado de México y Morelos, que fueron afectados con un fuerte sismo. Juntos vamos a salir adelante. A nombre de Chiapas agradezco el apoyo que nos brindan”, expresó.

Miranda Nava resaltó que este acto es un ejemplo de que las familias mexicanas son solidarias y apoyan sin importar la condición, al tiempo de reconocer la unidad de las delegaciones de Prospera de todo el país, para juntar víveres y distintos artículos que beneficiarán a quienes hoy más lo necesitan.

“Hoy se está demostrando solidaridad, se está dando una muestra de que no importa en las condiciones que estén, siempre se puede ayudar a alguien más, y eso es lo que demuestran las personas beneficiarias de Prospera, por eso es tan grande esta familia. Gracias al trabajo de las delegaciones en todos los estados, porque juntos lo hicieron posible. Hoy la familia Prospera está ayudando a Chiapas”, manifestó.

Finalmente, Manuel Velasco enfatizó que la emergencia aún es latente, debido a que las réplicas se seguirán presentando, por lo que pidió a la población hacer caso a las medidas preventivas que la Secretaría de Protección Civil emite por los diversos medios, porque lo más importante es salvaguardar la vida.

En esta gira estuvieron presentes la delegada de Prospera en Chiapas, Sasil de León Villard; el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, así como la presidenta de Jiquipilas, Ana Laura Romero Basurto y el presidente de Cintalapa, Enrique Arreola Moguel. ICOSO