Suman 234 Muertos por el Terremoto; 104 en la CDMX Analizan Daños en más de 20 Mil Escuelas en Chiapas

*LAS VICTIMAS 104 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 69 EN MORELOS, 43 EN PUEBLA, 13 EN EL ESTADO DE MÉXICO, CUATRO EN GUERRERO Y UNO EN OAXACA.

*CONTABILIZAN TRES MIL EDIFICIOS AL BORDE DEL COLAPSO EN LA CAPITAL DEL PAIS.

Ciudad de México.- El número de víctimas mortales sigue en ascenso en esta capital y ya suman 104, informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Por separado la coordinación nacional de Protección Civil precisó que hasta la tarde de este miércoles sumaban en total 234 muertos a causa del sismo de magnitud 7.1 ocurrido la víspera: 104 en la Ciudad de México, 69 en Morelos, 43 en Puebla, 13 en el Estado de México, cuatro en Guerrero y uno en Oaxaca.

Por la mañana se informó que seis personas fueron rescatadas durante la madrugada tras el derrumbe de un edificio ubicado en las calles de Petén y Zapata, en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la capital mexicana, que se derrumbó tras el terremoto de 7.1 grados que se registró ayer.

Una de esas personas murió y el resto fueron trasladadas a un hospital. Se desconoce la identidad y características de los lesionados y de la persona fallecida.

Abajo del edificio que cayó había una tintorería y se presume que hay más personas bajo los escombros, por lo que la remoción continúa.

En el Estado de México, el gobierno contabilizó 13 víctimas mortales y 67 personas lesionadas y hospitalizadas (51 ya se dieron de alta y 16 siguen en observación) por fracturas y golpes recibidos.

De igual manera, aseguró que se mantiene en coordinación con sus homólogos de la Ciudad de México y Morelos para brindar los apoyos que requieran.

En Guerrero se contabilizaron cuatro personas fallecidas y cinco lesionadas. Además, reportes oficiales señalan que 700 casas, 20 escuelas, cinco iglesias y cuatro hospitales resultaron dañados, principalmente en la zona norte del estado.

Según la evaluación de daños estructurales –a casi 24 horas del terremoto con epicentro en Axochiapan, Morelos–, al menos 700 viviendas resultaron afectadas en distintos puntos de la entidad.

Del total de inmuebles dañados, 300 se localizan en el municipio de Atenango del Río, en la zona norte de Guerrero.

Alrededor de 30 planteles educativos en distintos puntos de la entidad también tuvieron afectaciones, así como el hospital general de esta ciudad.

En Morelos, el gobierno estatal actualizó en 69 la cifra de víctimas mortales en la entidad, además de 15 personas “muy graves” y 25 desaparecidas.

A través de las redes sociales, el gobernador Graco Ramírez también dio a conocer que el Estado de México envió un hospital móvil que fue instalado en Jojutla, y agradeció el apoyo de los gobiernos federal y estatales.

Horas antes el gobierno estatal declaró cinco días de luto por las víctimas, y manifestó que ésta “no es hora de discordias, es hora de la unidad y de trabajo”.

En el municipio de Tlalquintenango, 360 viviendas resultaron afectadas. Las familias durmieron a la intemperie porque los albergues instalados no fueron suficientes.

Contrario a lo señalado por Graco Ramírez, fuentes del gobierno estatal informaron que hay varios municipios que no han podido establecer comunicación para reportar los daños y afectaciones, por lo que el Ejecutivo no tiene datos precisos y completos de las afectaciones, personas fallecidas y damnificados.

Al menos 50% del transporte colectivo suspendió el servicio en el estado, y un buen número de negocios en las zonas comerciales del centro de esta capital bajaron sus cortinas.

Mientras tanto, brigadas de estudiantes universitarios y civiles voluntarios se han organizado para el acopio de víveres y para ofrecer ayuda en las zonas más afectadas. (apro)