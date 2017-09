Marchan Padres de Familia en Oaxaca y Chiapas Contra el Reinicio de Clases

*Ante Constantes Réplicas.

*La SEP dio la orden, cuando ni siquiera ha llegado PC a las escuelas.

Tapachula, Chiapas; 21 de Septiembre.- Padres de familias en Oaxaca y Chiapas salieron este día a protestar en las calles de diversas ciudades, en protesta porque la Secretaría de Educación Pública ordenó el reinicio de clases, aún cuando en ambas entidades no deja de temblar y no concluye la verificación de las escuelas

Con mantas y pancartas responsabilizaron a las autoridades de lo que suceda a los alumnos, maestros y personal administrativo, a quienes ordenaron volver a las aulas este jueves.

Durante las manifestaciones, en al menos 25 ciudades, coincidieron los padres de familia que hay incongruencia entre las instrucciones que da dicha Secretaría y su homóloga en Chiapas.

Y es que el miércoles por la tarde, la dependencia estatal emitió un comunicado que difundió a todas las regiones de la Entidad, en la que ordenaba la suspensión de clases para las instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles y hasta nueva orden.

Supuestamente se había tomado esa medida “privilegiando la seguridad e integridad física de los alumnos y docentes, y por los acontecimientos sísmicos ocurridos éste martes en el centro del país”.

Sin embargo, una hora después, la Secretaría de Educación Pública instruyó que se reanudaran las clases en esos Estados, pero solamente en las escuelas que no habían sufrido daños.

Esa controversia creada por las dos dependencias produjo que ayer jueves, más de medio millón de alumnos en Chiapas no se presentara a clases.

En el caso de Chiapas, José Marcial Gómez Ruiz, presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela “Vicente Guerrero”, dijo que hay infinidad de escuelas en la Entidad a las que no ha llegado Protección Civil o alguna otra autoridad a verificar si las aulas no representan un peligro para los alumnos.

“Quieren que nosotros evaluemos los edificios escolares, pero no somos especialistas en la materia, ni arquitectos o ingenieros. Además, que firmemos un documento en donde nos responsabilicemos de lo que pueda pasar, pero eso no quieren que se haga público”, indicó.

Por ello, infinidad de escuelas permanecieron cerradas este jueves y colocaron pancartas en las que señalan que no regresarán a esos edificios, en tanto no se realice una valoración de parte de Protección Civil.

Otras escuelas, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Arriaga, Cintalapa y otros municipios, determinaron volver a las actividades hasta el lunes, si las condiciones lo permiten.

Por su parte, Gloria Guadalupe Domínguez, en voz de los padres de familia que se manifestaron ayer en Tuxtla Gutiérrez, indicó que hay irresponsabilidad de parte de algunos funcionarios que desde el centro del país y tras de un escritorio, suspenden o reinician las clases, sin que hayan concluido las verificaciones en las escuelas.

En Tapachula, padres de diversas instituciones educativas, también marcharon para exigir a Protección Civil y al Gobierno Federal, certifiquen las condiciones en las que se encuentran sus escuelas, ya que aseguran no ha llegado nadie desde que ocurrió el terremoto del pasado 7 de Septiembre. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello