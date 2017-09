“Unidos y Solidarios los Chiapanecos y los Mexicanos Saldremos Adelante” Destaca Manuel Velasco Coello

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se pronunció a favor de que una parte de los millonarios recursos que reciben los partidos políticos para campañas electorales y gasto ordinario, sean destinados en tareas de ayuda a los damnificados de los terremotos ocurridos en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Estado de México y Guerrero.

A través de un mensaje en redes sociales, el gobernador Velasco dio a conocer su adhesión a las diversas voces ciudadanas que han pedido firmar la petición de canalizar una proporción de los 11 mil millones de Pesos que se les da a los partidos políticos tanto a nivel nacional como a nivel estatal, en apoyo a las entidades afectadas por los terremotos del pasado 7 y 19 de Septiembre.

Velasco Coello puntualizó que los sismos no sólo han dejado millones de personas damnificadas, sino también cuantiosos daños en los Estados afectados, lo que va a requerir de una tarea titánica sin precedente en la historia de nuestro país.

Por ello, se sumó a las voces ciudadanas para que un porcentaje de los millonarios fondos públicos que reciben los partidos políticos sean destinados a los damnificados.

“A tiempos extraordinarios como los que nos está tocando vivir, requieren respuestas igualmente extraordinarias, como las que están realizando los ciudadanos”, manifestó el Gobernador de Chiapas luego de una gira de trabajo por los municipios de Arriaga y Berriozábal.

El Ejecutivo Estatal dijo que se siente muy orgulloso de la unión, la solidaridad y la fuerza mostrada por la ciudadanía durante esta etapa de adversidad por los terremotos, y reconoció el apoyo tanto del Ejército Mexicano como de la Marina Armada de México.

“Unidos y solidarios los chiapanecos y los mexicanos saldremos adelante”, apuntó.

En su recorrido por Berriozábal y Arriaga, el Ejecutivo Estatal constató los primeros trabajos de reconstrucción que iniciaron con la demolición de viviendas colapsadas tras el sismo de 8.2 ocurrido el 7 de Septiembre en Chiapas.

Junto al secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno y el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Chiapas (Inifech), Eduardo Zenteno Núñez, Velasco Coello señaló que la remoción de escombros y la demolición dan paso a lo que será la reconstrucción de los hogares de miles de familias que vieron dañado su patrimonio en la entidad.

Al supervisar el avance del censo tanto en viviendas como en los planteles educativos que tuvieron afectaciones, destacó que el trabajo coordinado con la Federación y los Ayuntamientos han permitido dar respuesta a la población.

“Estamos verificando que se haya avanzado con el censo en sus casas. Les pido que nos ayuden, que salgan de las viviendas que tienen daños porque corren un riesgo, así vamos a proceder a la demolición y a recoger escombros para iniciar cuanto antes la reconstrucción de sus viviendas. ¡No vamos a descansar hasta ver sus casas de pie!”, enfatizó.

Asimismo, el Ejecutivo Estatal aseguró que la ayuda humanitaria continuará llegando a cada persona que lo necesite, entregándose mano a mano por parte del Ejército Mexicano.

“Los víveres, cobertores, colchonetas y demás artículos que la gente ha donado, no queremos verla en almacenes, queremos ver que se le entregue de mano a mano a cada una de las familias damnificadas y que sea el Ejército el que se las entregue, al cual agradezco que esté aquí. Demostremos la fuerza de Chiapas y de México. Juntos pondremos a Chiapas y México de pie”, manifestó.

En este sentido, Velasco Coello destacó el apoyo del pueblo chiapaneco con las personas afectadas por el sismo de magnitud 7.1 que ocasionó daños en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México, “quiero expresarles nuestra mayor solidaridad para nuestras hermanas y hermanos, cuenten con la ayuda de Chiapas”.

En el municipio de Arriaga, el gobernador Velasco visitó la Estancia Infantil Canaco y la preparatoria “Jorge H. Bedwell”, mientras que en Berriozábal verificó los daños en la primaria “Joaquín Miguel Gutiérrez”, donde reiteró que lo más importante es garantizar la seguridad del alumnado e instruyó a las autoridades educativas atender las recomendaciones e informar a las madres y padres de familia sobre el reinicio de clases.

“Verificamos que los planteles educativos con daños estructurales ya no estén en uso y hayan sido censados para construirlos nuevos”, resaltó.

Durante esta gira, el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado del secretario de Pesca, Miguel Prado de los Santos, los presidentes de Berriozábal, Reynaldo David Mancilla López y de Arriaga, Alejandro Patrinos Fernández, así como funcionarios federales, estatales y municipales. ICOSO