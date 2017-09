Colegio de Ingenieros Supervisa Estado de Escuelas en el Soconusco

* Para Prevenir Cualquier Contingencia.

Tapachula, Chiapas; 22 de Septiembre.- Con la finalidad de dar certeza a los padres de familia y personal docente sobre la situación en la que se encuentran las instituciones educativas de la región Soconusco, el Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas, A. C., a través de su presidente Hipólito Pérez Morales, inició la revisión de los inmuebles.

Como organismo colegiado también se suman a la realización de labor social, para apoyar en estos momentos que se necesita de la parte técnica para la revisión de las escuelas.

Entrevistado en las instalaciones de la escuela primaria “José María Morelos y Pavón”, donde en el turno vespertino funciona la primaria “Jaime Torres Bodet”, destacó que este inmueble se encuentra en condiciones para el reinicio de las clases.

La ventaja de esta escuela es que hace tiempo le pusieron una estructura de lámina y no es que el impermeabilizante sea de mala calidad, sino que la mano de obra no es la adecuada.

Pérez Morales, que estuvo acompañado de otros integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles que participaron en la revisión del inmueble, precisó que hay algunas partes donde ya se mira el acero pero no se compromete la estructura ni la losa y exhortó a los directivos para que repellen y no provoque sicosis ver el fierro a la intemperie.

En el caso de la escuela “Leona Vicario”, ubicada en el centro de la ciudad, y con poco tiempo de haber sido construida, dijo que la estructura del domo está muy pegada a las aulas y a la hora de un sismo se pegan y ha descascarado un faldón de concreto, por lo que sugiere corrijan esa pequeña deficiencia, deben construir una escalera de emergencia y dibujen el punto de reunión para que los niños sepan a dónde ir y estar más seguros.

A partir de hoy viernes tienen previsto visitar escuelas de Acacoyagua y Tuxtla Chico, entre otros municipios. EL ORBE/Rodolfo Hernández González