Protección Civil Ajusta a 295 la Cifra de Muertos por Terremoto, Había Manifestado que eran 302

Ciudad de México.- La cifra de muertes en todo el país por el terremoto del 19 de septiembre ascendió a 295, informó el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.

En la Ciudad de México han muerto 157 personas; en Morelos, 73; en Puebla 45; en el Estado de México, 13; en Guerrero, 6, y en Oaxaca, una.

En la actualización de los datos, el gobierno de la Ciudad de México notificó que entre los fallecidos se encuentran, al menos, 26 menores de edad.

El Tribunal Superior de Justicia de la capital (TSJDF), responsable de la morgue de la CDMX, informó en un comunicado que identificó a ocho extranjeros fallecidos: cuatro taiwanesas, una panameña, un español, una argentina y un ciudadano de Corea del Sur.

Más de la mitad del total de víctimas por el temblor del 19 de septiembre han perecido en la Ciudad de México.

Por la tarde, la Secretaría de Marina aseguró que, tanto en el colegio Enrique Rébsamen, como en los demás sitios en los que hubo derrumbes, seguirán los trabajos de búsqueda y rescate de víctimas “hasta agotar todas las posibilidades”.

Reconstrucción en Oaxaca,

antes de proceso electoral: EPN

Está tarde, el presidente Enrique Peña Nieto confió en concluir la reconstrucción de viviendas, dañadas por el terremoto del 7 de septiembre en Oaxaca, antes del arranque del proceso electoral 2018.

Al realizar hace unos momentos un recorrido por la cabecera municipal de este municipio, donde al menos un millar de viviendas sufrieron daños parciales o totales, pobladores le pidieron no permitir que se utilice la ayuda -que comenzará a fluir a través de tarjetas electrónicas- con fines electorales.

“Espero que antes de que empiece el proceso, para que no se politice este asunto, queremos y es lo que estamos buscando, canalizar el apoyo, que nos apoye la comunidad, y yo creo que a principios próximo año podemos tener toda la reconstrucción hecha”, dijo.

Peña Nieto enfatizó que su gobierno no quiere que la reconstrucción se politice en dimes y diretes pues “nadie tiene derecho a querer sacar ventaja de este asunto, hay que actuar con una gran transparencia apoyando directamente a las personas damnificadas. Lo estamos haciendo en los estados donde tembló después, el 19 de septiembre”.

Luego, en un mensaje a pobladores de este municipio, confió en que si la sociedad se apresura se podrá concluir el proceso de reconstrucción en tres o cuatro meses en las comunidades de Oaxaca y Chiapas afectadas por el terremoto del 7 de septiembre.

Adelantó que los recursos para la reconstrucción se dispersará casa por casa y sin intermediarios mediante tarjetas electrónicas, con miras a que en Año Nuevo ya tengan sus viviendas.

Subrayó que estas tarjetas se entregarán a las mujeres a fin de garantizar que el dinero se utilice para la reconstrucción. Agregó que los afectados podrán comprar materiales y pagar mano de obra con estas tarjetas.

Señaló que además se involucrará a la sociedad en el proceso de reconstrucción. A fin de que los propios damnificados edifiquen sus viviendas, al tiempo se pedirá apoyo de universitarios y empresasy se pondrá en marcha el Programa de Empleo Temporal.

En un mensaje a los pobladores de este municipio del Istmo, Peña Nieto confió en que en tres o cuatro meses se logre concluir la limpieza y edificación de viviendas. Indicó que para quienes quieran ampliar su casa se pondrán a su disposición “créditos blandos”. SUN