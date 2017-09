Reafirma Gobernador Manuel Velasco Apoyo a Comunidades Indígenas Afectadas por el Sismo

Al encabezar una gira de trabajo por los municipios de Tenejapa y San Juan Cancuc, el gobernador Manuel Velasco Coello aseguró que los pueblos indígenas que tuvieron afectaciones por el sismo ocurrido en Chiapas, no están solos.

Luego de pedir un minuto de silencio por las víctimas mortales de los terremotos en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el mandatario dejó en claro que ninguna persona quedará desamparada.

“Hoy más que nunca Chiapas y México están de pie. Con firmeza habremos de enfrentar este reto; quiero pedirles que sigamos trabajando en unidad porque no son momentos de dividir, son momentos de trabajar más unidos, más fortalecidos y más comprometidos con un solo objetivo en común: apoyar a las familias damnificadas, haciéndolo con solidaridad, entereza, firmeza y con la fuerza que ha caraterizado a lo largo de su historia a Chiapas”, señaló.

Acompañado de las autoridades tradicionales, en el municipio de Tenejapa, verificó los daños estructurales que sufrió la iglesia de San Ildefonso, al tiempo de resaltar que se buscarán los recursos para la reconstrucción de los edificios que tienen un valor histórico, cultural y espiritual para las comunidades.

Agregó que pese a las contingencias naturales que se han suscitado en los últimos días, ha instruido junto con la Federación que los programas no se trunquen para que los beneficios sigan llegando al sector agrícola, sin condicionamiento alguno.

En este sentido y junto al secretario de Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, el Gobernador entregó a productores agrícolas más de 12 millones de pesos en apoyos para la producción de café y maíz.

“A través de la Secretaría del Campo y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, estamos entregando el día de hoy paquetes tecnológicos y apoyos a los productores de café y maíz. Vamos a seguir atendiendo la emergencia pero no podemos dejar de atender a los productores del campo, a las mujeres y hombres que hacen producir la tierra”, apuntó.

En Tenejapa, los productores recibieron cuatro mil 500 paquetes de fertilizante del programa Maíz Sustentable, tres mil molinos manuales, mil árboles de durazno y paquetes tecnológicos.

Mientras que en San Juan Cancuc fueron beneficiados con 223 módulos de proyectos de seguridad alimentaria, 138 módulos de viveros de café por unidad de producción familiar, 38 módulos de fortalecimiento a la producción de café con despulpadora, cinco mil paquetes de Maíz Sustentable, dos mil molinos de nixtamal, certificados de construcción de presa de mampostería, dos tanques de almacenamiento de agua con capacidad de 600 mil litros y la instalación de mil 862 metros lineales de corrales.

El ejecutivo estatal también hizo entrega de plantas de café resistentes a la roya en beneficio de dos mil 442 pequeños productores de Chenalhó, Mitontic, Chalchihuitán, Oxchuc, San Juan Cancuc y Tenejapa.

Al hacer uso de la palabra, el Secretario del Campo coincidió con el Gobernador en seguir apoyando a los productores con más insumos que les permitan mejorar su cosecha, y reconoció su sentido humanista al actuar de manera oportuna e inmediata para brindar atención a las personas damnificadas.

Durante esta gira el mandatario estuvo acompañado de los presidentes municipales de Tenejapa, José López Méndez, y de San Juan Cancuc, Manuel López Guzmán. ICOSO