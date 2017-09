Fepade Investiga a Graco Ramírez por Detención de Camiones con Víveres

* Gobernador de Morelos y su Esposa son Sindicados de Apropiarse de las Despensas.

Ciudad de México. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) inició una carpeta de investigación por la probable comisión de delitos electorales en contra de Graco Ramírez Abreu, gobernador del estado de Morelos, por el condicionamiento de la entrega y distribución de ayuda para los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

El organismo de la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que de oficio inició la carpeta de investigación en contra de Graco Ramírez y su esposa, la también presidenta del DIF estatal, Elena Cepeda, por presuntamente haber ordenado a los agentes policíacos detener varios camiones de carga enviados por el DIF de Michoacán con despensas para los damnificados morelenses para descargar sus productos en las instalaciones del DIF de Morelos.

Ante esa situación, la Fepade podría acusar de la comisión de delitos de tipo electoral tanto al gobernador morelense como a su esposa, así como a otros funcionarios que intervinieron en estas acciones.

Retienen Trailers Cargados con Ayuda Humanitaria

Mientras la ayuda fluye y los centros de acopio se amontonan de gente y víveres, aumentan las denuncias contra el gobierno de Graco Ramírez por bloquear o condicionar la distribución de la ayuda para personas afectadas por el sismo de 7.1 grados que se registró el martes 19.

En un video enviado al reportero se observa cuando en la Bajada Chapultepec, en la ciudad de Cuernavaca, al menos dos tráileres con ayuda proveniente de Michoacán son escoltados por elementos de la Policía del Mando Único y llevados hasta la bodega del Sistema DIF Morelos, a cargo de Elena Cepeda de León, esposa del gobernador.

Una de las personas que conduce el convoy asegura que la intención era entregar esa ayuda directamente a quienes la necesitan en las comunidades, sin embargo, dice, la policía los obligó a entrar a la capital y estacionarse frente a la bodega del DIF.

“Nos acaban de decir que por órdenes superiores de la directora del DIF de aquí de Morelos no podemos irnos de aquí y pues, bueno, nos tienen atados. Estamos en una zona que no conocemos, aunque ya sabemos cómo se mueve el tejemaneje de esta zona, supongo”.

El video se viralizó en las redes sociales, luego de lo cual un grupo de ciudadanos acudió a la zona para reclamar la distribución inmediata de los víveres a las comunidades que los requieren. En camionetas y vehículos particulares, llegaron a la zona y llevaron las despensas a otros lugares para ser enviados a las zonas siniestradas.

La acción de los ciudadanos hizo posible que los camiones provenientes de otros estados de la República salieran de la bodega y tomaran rumbos diferentes.

Según voluntarios que acudieron al DIF para recibir las donaciones, la bodega se encuentra llena de productos, víveres, agua potable, y el argumento para no distribuirlos “es que no tenemos bolsas”. (Agencias)