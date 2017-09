Réplicas del Terremoto Azotan Nuevamente al País; Reportan Puente Caído en Oaxaca y Varios Muertos

Tapachula, Chiapas; 23 de Septiembre.- Justo cuando se creía que los sismos en Oaxaca y Chiapas habían disminuido a casi a su promedio normal, este sábado volvieron a intensificar su actividad, incluso con seis movimientos telúricos muy intensos que causaron muerte y destrozos en varias regiones del país.

Los reportes oficiales señalan que los temblores se han sentido en nueve entidades: Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Estado de México y Chiapas.

Estos han dejado hasta el momento, varios muertos, viviendas desplomadas, carreteras fracturadas y un puente desplomado.

En Oaxaca, las autoridades confirmaron la muerte de dos personas de la tercera edad durante este sábado, ambos en el municipio de Asunción de Ixtaltepec, así como varios heridos que fueron trasladados de emergencia a diversos hospitales, en donde se reportan graves.

Uno de los fallecidos, Miguel Jiménez Vásquez, de 57 años de edad, murió al ser atacado por abejas africanizadas, luego de que uno de los sismos desplomó un enorme panal y los insectos atacaron enfurecidos.

Mientras que, Florentina Cruz Guzmán, de una edad similar, quedó sepultada cuando su vivienda se desplomó. Su cuerpo fue rescatado por vecinos y presentaba diversas fracturas, un de ellas en el cráneo.

Con esas dos víctimas, Oaxaca suma 80 muertos a consecuencia del terremoto de 8.2 y sus réplicas, aunque los pobladores todavía buscan más afectados.

Mientras tanto, los temblores de Oaxaca y Chiapas de este sábado, no solo causaron pánico entre la población, sino que provocó el deceso otras personas, y el que algunos rescatistas quedaran atrapados bajo toneladas de cemento.

De acuerdo las autoridades capitalinas, dos mujeres, una de 83 y otra de 58 años de edad, sufrieron crisis nerviosa por los sismos y cayeron en paro cardíaco, de los cuales no se pudieron recuperar.

Los movimientos telúricos del sur de México ocasionaron, además, que en la capital del país se hayan registrado más de mil llamados a los servicios de emergencia.

4 Mil 326 Réplicas en 16 Días.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), informó que estos nuevos sismos son réplicas del terremoto de 8.2 grados que tuvo epicentro en la Costa de Chiapas, del pasado 7 de Septiembre.

El organismo indicó que, hasta el medio día de este sábado, se habían contabilizado 4 mil 326 réplicas de ese terremoto; eso quiere decir que en 16 días ha ocurrido un temblor cada seis minutos.

En el caso de este sábado, Chiapas fue escenario de 41 movimientos telúricos, mientras que Oaxaca de otros 45. De ellos, cinco superaron los cinco grados en la Escala de Richter, y uno de 6.1, el cual tuvo epicentro en las inmediaciones del municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca.

Este último fue el causante de las muertes y los daños ocurridos ayer en varias regiones del país.

En Oaxaca, el Gobierno del Estado confirmó el desplome de un puente en la carretera que une a la capital con la comunidad de Ixtaltepec, y aunque paralizó las vialidades de ese sector, no hubo víctimas.

El repentino aumento en la actividad sísmica en Chiapas, obligó a cientos de escuelas a realizar el protocolo de evacuación y, poco después, a suspender las clases, sobre todo en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Ocozocoautla, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, entre otros.

Por su lado, el Gobierno del Estado ordenó paralizar otras actividades, como la navegación en el río del Cañón del Sumidero.

Se desconoce si se realizará otro censo para determinar los nuevos daños, y recategorizar a aquellos que habían sido etiquetados como leves o no graves.

Se espera también que en las próximas horas las autoridades educativas emitan un resolutivo sobre las clases en el Estado. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello