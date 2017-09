Protección Civil Fortalecerá Comités de Prevención en Planteles Educativos: MVC

Jiquipilas, Chiapas.- El Gobernador Manuel Velasco Coello pidió al Sistema Estatal de Protección Civil acompañar a las escuelas chiapanecas en su regreso a clases.

Velasco dijo que ahora se deben fortalecer tanto los comités como los planes de protección civil en cada plantel escolar, con el objetivo de que cada comunidad educativa sepa cómo actuar antes, durante y después de un sismo o una contingencia natural.

En este sentido, el Gobernador de Chiapas instruyó a la Secretaría de Protección Civil para que coadyuve a la formación de los comités en aquellas escuelas donde no existan y a fortalecer la información y capacidades de cada plantel escolar.

Indicó que en este proceso preventivo y de reducción de riesgos en cada escuela debemos participar todos por igual, por lo que hizo un llamado a los directores, personal administrativo, maestras, maestros, alumnado, padres y madres de familia a participar activamente en la formación de los comités escolares de Protección Civil y en la elaboración de los planes preventivos en los centros educativos de todos los niveles.

Manuel Velasco recorrió las instalaciones de la Preparatoria Agropecuaria de Jiquipilas que sufrió graves daños estructurales, por lo que habrá de reconstruirse al cien por ciento.

Aquí informó que todos aquellos planteles escolares colapsados por el terremoto ya no están en uso, y pidió al Sistema Estatal de Protección Civil acompañar a cada escuela en su regreso a clases con la finalidad de darle certidumbre a cada comunidad escolar de la seguridad de sus instalaciones.

En otro momento y acompañado del secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, el mandatario entregó más de 5 millones de pesos en apoyos a productores del campo en los municipios de El Parral y La Concordia, donde subrayó que pese a la situación que se vive tras el sismo, el impulso de programas a favor del campo no se detendrá.

“En estos momentos tenemos que trabajar más unidos, creyendo en la fortaleza de nuestra gente; Chiapas está de pie y por eso decidimos no suspender la entrega de estos apoyos. La emergencia continúa y estamos pendientes de la población afectada, pero también tenemos el compromiso de continuar entregando los insumos para que sigan trabajando y logrando mejores cosechas”, enfatizó.

Los productores de El Parral recibieron mil 500 paquetes de insumos agrícolas del programa Maíz Sustentable; 300 molinos manuales de nixtamal y dos mil árboles de limón persa para el establecimiento de 10 hectáreas.

Mientras que en La Concordia se entregaron dos mil 500 paquetes del programa Maíz Sustentable para atender dos mil 500 hectáreas y 300 molinos de nixtamal.

Finalmente, el ejecutivo estatal enfatizó que con unidad y redoblando esfuerzos, Chiapas saldrá adelante, por lo que pidió a los productores no bajar la guardia en este noble trabajo que sustenta la economía y bienestar de miles de familias chiapanecas.

Durante esta gira por La Frailesca estuvieron presentes los presidentes municipales de El Parral, Henry Córdova Gómez y de La Concordia, Emmanuel de Jesús Córdova García. ICOSO