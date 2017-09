SEP Autoriza Regreso a Clases en Escuelas de 9 Estados y la Ciudad de México

* SÓLO LAS QUE CUENTEN CON SU DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y LO PONGAN EN LA ENTRADA DE LOS PLANTELES PODRÁN REANUDAR ACTIVIDADES.

* EN CHIAPAS 7 DE CADA 10 ESCUELAS REINICIAN LABORES. CONTINUARÁ LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los requisitos y pasos necesarios para que a partir de este lunes se reanuden clases en los distintos planteles escolares de los niveles de educación básica y media superior de los estados afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia federal, en todos los casos, el requisito indispensable para regresar a actividades escolares es contar con un Dictamen de Seguridad Estructural firmado por un Director Responsable de Obra y colocar este documento en un lugar visible a la entrada del plantel.

En la Ciudad de México, todas las escuelas de educación básica están a cargo de la Administración Federal de Servicios Educativos, perteneciente a la SEP y es la instancia que se ha encargado de enviar brigadas que realicen dichos dictámenes oficiales para determinar si los inmuebles están en condiciones de reiniciar labores.

A partir del domingo se dio a conocer en la página web de la SEP y en sus redes sociales la lista de escuelas que ya cuenten con su dictamen para poder regresar a clases.

Los planteles que no obtengan dicho documento se instrumentará la reubicación de los estudiantes a planteles cercanos de forma temporal.

Las escuelas particulares de todos los tipos y niveles educativos deberán realizar sus propios peritajes “conforme a la normatividad aplicable en materia de incorporación y protección civil y ser avalados por la instancia competente del gobierno de la Ciudad de México y enviados a la SEP.

Los colegios que no obtengan el dictamen de seguridad no podrán reanudar clases este lunes 25 de septiembre. La secretaría a cargo de Aurelio Nuño ofrece apoyo a escuelas particulares para “articular este proceso de revisión y certificación”.

Las instituciones de educación básica fuera de la Ciudad de México pero cuya operación esté bajo responsabilidad directa de la SEP seguirán un proceso de revisión similar.

En el resto de las entidades afectadas por el sismo: Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala; las autoridades educativas locales son las que deberán hacer las revisiones de los planteles y garantizar la seguridad de sus instalaciones para reiniciar clases.

Y finalmente, la SEP destaca que en Chiapas y Oaxaca se continuará la reconstrucción de las escuelas afectadas por el sismo del 7 de septiembre y se agregarán las que se hayan afectado con el del 19 de septiembre.

Informe Sobre el Regreso a Clases en los

Estados Afectados por los Sismos de Septiembre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que, de acuerdo con los reportes más recientes de las autoridades educativas de las entidades afectadas por los sismos, Michoacán reanudó actividades en prácticamente todos los planteles, mientras que en Chiapas 7 de cada 10 escuelas tuvieron actividades y en Hidalgo regresó a clases 15% de las escuelas, todas ellas ubicadas en la Huasteca.

El 70% de las escuelas en Oaxaca retomarán sus labores, quedando pendientes alrededor de 3 mil 900 planteles en el Istmo y la Mixteca, que fueron las zonas más afectadas por el sismo registrado el pasado 7 de septiembre. Por su parte, Tlaxcala reestablecerá actividades este lunes 25 de septiembre.

Para garantizar la seguridad de las comunidades escolares de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla, el regreso a clases se llevará a cabo de manera escalonada a partir de este lunes. En los siguientes días se dará a conocer la información sobre los planteles con afectaciones que impiden el funcionamiento de los mismos.

La SEP reitera que toda reanudación de actividades escolares dependerá de garantizar plenamente la seguridad y tranquilidad de alumnos, docentes y trabajadores administrativos en sus respectivos centros de trabajo. AGENCIAS