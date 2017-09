Trump se Enfrenta a Estrellas de la NFL

*Con Palabras Soeces y Discriminatorias.

Ciudad de México, 25 de septiembre.- El viernes de noche, frente a 10.000 de sus seguidores en el estado sureño de Alabama, el presidente de Estados Unidos generó ovaciones entusiastas al criticar a Corea del Norte y a su excontrincante electoral Hillary Clinton.

Pero esta vez agregó un nuevo flanco: los deportistas de la Liga Profesional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) que protestan por asuntos sociales.

“¿No amarían que los dueños de uno de estos (equipos) de la NFL, al ver que alguien le falta el respeto a nuestra bandera, diga: ‘Saquen a ese hijo de p… de la cancha ahora mismo: está despedido’?”, opinó Trump.

“Algún dueño (de un equipo de la NFL) va a hacerlo. Va a decir: ‘Ese hombre no está respetando nuestra bandera. Está despedido’. Ese dueño, no lo sabe, pero va a ser la persona más popular en este país”, añadió el presidente el viernes.

El presidente estaba haciendo alusión a una serie de controversiales protestas iniciadas hace un año por el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick.

El jugador se quedaba sentado o arrodillado y se negaba a cantar el himno nacional en protesta por la discriminación sufrida por los afroestadounidenses en el país.

Kaepernick lideró a los 49ers al Super Bowl de 2013, pero desde que protagonizó estas controversias, su participación en el equipo fue decayendo hasta finalmente quedar sin equipo para la temporada 2017.

Este fin de semana una mayoría de jugadores de la NFL se arrodillaron durante el himno, una protesta sin antecedentes en la historia de la NFL.

El sábado en la noche, Bruce Maxwell, del Oakland Athletics, fue el primer jugador de las Grandes Ligas en arrodillarse en el béisbol durante el canto del himno de EE.UU.

El domingo, ni los Seattle Seahawks ni los Tennessee Titans se presentaron para cantar el himno antes de que empiece su encuentro.

El cantante del himno en el juego de ambos se arrodilló al final de la actuación, al igual que el cantante del partido de los Lions-Falcons, que también levantó uno de sus puños.

Horas después, los Pittsburgh Steelers hicieron lo mismo en Chicago.

Los jugadores de Chicago Bears y New England Patriots se quedaron unidos con los brazos entrelazados.

Durante un juego de la NFL en Londres, algunos miembros de los Jacksonville Jaguars y los Baltimore Ravens se arrodillaron en el estadio Wembley.

La prensa estadounidense calcula que unos 150 jugadores de la NFL protestaron durante el himno a lo largo del fin de semana, como los Cleveland Browns. Agencias