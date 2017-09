Ahora Canadá Impone Condiciones a México

*En Mesa de Negociaciones del TLCAM.

Ottawa, Canadá, 26 de septiembre.- La primera “agresión” contra México llegó hasta la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

A través de propuestas oficiales de parte de Canadá, la “amenaza” se enfocó en los temas de temporalidad (bloqueos a exportaciones de productos mexicanos en ciertas temporadas del año), aspectos laborales (salarios y sindicatos) y el Capítulo 11 y 19, aquellos vinculados a la forma en cómo los socios solucionan controversias (disputas) comerciales y dumping, entre otros.

“El sector agroalimentario, en el tema estacional, es la primera agresión que se recibe. Hay presiones de freseros de Florida, de los blueberries de Georgia, que quieren acceso de México en cierta época del año.

“Quieren poner condiciones que en la temporada que Florida o Georgia produzcan fresas o blueberries, México no va a exportar o se le pone un gravamen”, explicó Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Los empresarios mexicanos esperaban acceder a propuestas de Estados Unidos. Más de 100 representantes de diferentes sectores agrícolas e industriales se han reunido en el Cuarto de Junto dentro del edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense.

Bosco de la Vega dijo que rechazarán las propuestas “agresivas” de Canadá, pero no se levantarán de la mesa. Del tema laboral no dio detalles, aunque dijo que cada país debe respetar sus reglas. Las reuniones de la iniciativa privada en el cuarto de junto fueron encabezadas este martes por el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.

“Las cosas se complicaron”, advirtió una fuente del sector mexicano a EL UNIVERSAL, sobre todo en tema laboral y remedios comerciales.

La propuesta canadiense actual es que si alguna de las partes viola un capítulo, sea laboral, comercial, de inversiones o de cualquier tipo, perderá los beneficios del TLCAN.

Elier García, presidente de Unifrut, dijo que el sector manzanero mexicano se opone a que EU busque eliminar o modificar el Capítulo 19, sobre todo para frenar exportaciones de ciertos productos.(Sun)