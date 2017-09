Velasco y Miranda Entregan Programa Empleo Temporal a Pescadores

*En Tonalá y Arriaga beneficiaron a miles de pescadores afectados por el sismo con apoyos económicos, vales de combustible y canastas alimentarias.

Tuxtla Gutiérrez.- En gira de trabajo por la Costa, el gobernador Manuel Velasco Coello y el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, entregaron recursos del Programa Empleo Temporal (PET) a familias pesqueras del municipio de Arriaga y Tonalá, quienes resultaron afectados tras el sismo de magnitud 8.2 el pasado 7 de septiembre.

Acompañado también del secretario de Pesca y Acuacultura, Miguel Prado de los Santos, Velasco Coello aseguró que no dejará solos a los pescadores y sus familias, pues se han estrechado lazos de coordinación y solidaridad con la sociedad civil, instancias estatales y federales, Fuerzas Armadas y empresas privadas, para impulsar el bienestar de las personas damnificadas y superar este reto.

“Quiero dejarles algo muy claro, los pescadores de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y todos los de las regiones Istmo Costa y Soconusco no están solos, van a recibir apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social, se les va a entregar un apoyo de Empleo Temporal, ¡Están de pie, no los vamos a dejar solos!”, resaltó.

Al hacer uso de la palabra, Miranda Nava destacó el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, debido a que ha instruido el respaldo total a los estados que se encuentran en esta situación tan difícil; por eso, dijo, desde el primer momento las dependencias federales se han instalado en la región Sur del país para formular e implementar esquemas que ayuden a las familias damnificadas.

Recalcó que lo más importante es entregar recursos que les permita generar ingresos, mientras se realizan las labores de reconstrucción en las zonas que fueron más vulneradas por este sismo.

El titular de la Sedesol agregó que con el Programa Empleo Temporal las personas damnificadas aceleran los trabajos para preparar las condiciones necesarias y comenzar el proceso de reconstrucción que se aplicará en Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero y Morelos.

Cabe mencionar que a través del PET, en Arriaga se hizo entrega de despensas, vales de gasolina y un apoyo económico a 931 pescadores de 31 sociedades cooperativas, por un monto de 735 mil pesos.

Mientras que en Tonalá, se benefició con las mismas acciones a más de 3 mil familias de pescadores, con una inversión superior a los dos millones de pesos, lo que pretende impulsar la reactivación económica de las comunidades pesqueras que sufrieron afectaciones severas.

El PET tiene el objetivo de dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la mitigación del impacto económico y social de las personas.

Tras guardar un minuto de silencio por las víctimas que perdieron la vida durante los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre en el país, el gobernador Velasco mencionó que lo primordial es proteger la integridad física de la población ante los daños estructurales que presentan sus viviendas, en las que ya se trabaja con la remoción de escombros y demolición, para dar paso a la reconstrucción.

Finalmente, informó que hasta el momento se ha implementado de forma ordenada y minuciosa el censo que ha permitido la evaluación de los daños totales y parciales en las casas, todo con el objetivo de no dejar a nadie fuera de los beneficios que se entregarán con los programas que están siendo impulsados desde la Presidencia de la República.

Estuvieron presentes en esta gira, el delegado la Sedesol en Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez y los presidentes municipales de Arriaga, Alejandro Aquiles Patrinos Fernández y de Tonalá, José Luis Castillejos Villa. ICOSO