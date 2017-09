Decreta EPN a Puerto Chiapas Primera Zona Económica Especial en México

* NO VAMOS A PERMITIR QUE LA HISTORIA DEL SUR-SURESTE SIGA MARCADA POR LA POBREZA, LA MARGINACIÓN Y LA DESIGUALDAD, AFIRMÓ EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO.

*CON LA PRIMERA DECLARATORIA PRESIDENCIAL DE LAS ZEE, EL SUR DEL PAÍS ESTÁ RECIBIENDO LA MEJOR HERRAMIENTA PARA SALIR ADELANTE, RECONOCIO EL GOBERNADOR MANUEL VELASCO COELLO.

Tapachula, Chiapas; 28 de Septiembre.- El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó este jueves el Decreto que convierte a Puerto Chiapas en la primera Zona Económica Especial en México.

En un acto celebrado en el Parque Agroindustrial de Tapachula, el mandatario también firmó Decretos similares para Lázaro Cárdenas, en Michoacán; y Coatzacoalcos, en Veracruz, en cuyas tres regiones adelantó que se invertirán alrededor de cinco mil 300 millones de Dólares en un periodo de entre dos y tres años.

Peña Nieto, acompañado del gobernador Manuel Velasco Coello, rompió el protocolo a su llegada y se dio tiempo para convivir con empresarios, invitados especiales y con las más de mil personas que se dieron cita en el lugar.

Aún cuando fue muy importante el que todos ellos pudieran hablar directamente con ambos mandatarios, sin prisas, lo que ocurrió en el templete -sin duda-, fue un momento histórico para Chiapas, sobre todo para Tapachula.

Al iniciar la ceremonia, se pidió un minuto de silencio por las más de 440 personas fallecidas a causa de los terremotos del 7 y 19 de Septiembre, y los presentes levantaron su puño en una demostración de unidad, luego de que Chiapas fue epicentro de uno de esos grandes sismos, y una de las entidades más afectadas.

No más Pobreza, Marginación y Desigualdad.

A diferencia de los discursos de sexenios anteriores, cuando se disfrazaba la realidad de Chiapas, en ésta ocasión el Presidente abordó el tema sin ocultar la deuda de la Federación con la entidad.

“Queremos dejar de lado la política asistencialista, la que dentro de la política social sólo busca llevar un apoyo económico, que a veces sólo alivia o mitiga la condición de pobreza pero que no la resuelve de fondo. No vamos a permitir que la historia del sur-sureste siga marcada por la pobreza, la marginación y la desigualdad”, afirmó.

Por lo contrario, opinó, “es la inversión productiva, la formación de capital humano, la buena educación que reciban la niñez y la juventud de esta región, lo que va a permitir transformar la realidad que hoy viven, y esa es la apuesta y el rumbo que le estamos imprimiendo desde el Gobierno de la República”.

Además, las Zonas Económicas Especiales serán un parteaguas en el desarrollo de esta región, y que marcarán un antes y un después en las oportunidades de superación de las familias y de sus comunidades.

“Con el esfuerzo y el compromiso de todos los que han hecho realidad esta iniciativa, confío en que cambiaremos el modelo de desarrollo regional y sentaremos las bases de un nuevo perfil industrial para el siglo XXI en esta región de nuestro país”, expresó.

Ahí, en donde hace dos años se firmó la propuesta para la creación de las ZEE en México, el Primer Mandatario señaló que las ZEE están definidas como “la demarcación geográfica, la definición de un polígono o una demarcación territorial que tiene condiciones muy particulares otorgadas a partir de una política pública que el Gobierno ha establecido para hacerla altamente atractiva a la inversión”.

Ello, dijo, “es a partir de los incentivos, particularmente fiscales, de la capacitación y mano de obra, o del capital humano que aquí habrá de prepararse y formarse a partir de la infraestructura que habrá de detonarse para hacer de estas Zonas Económicas, lugares con un gran potencial de desarrollo”.

Dio a conocer que “la demarcación territorial que tiene los incentivos que hoy se generan en Chiapas con ese Decreto es de 8 mil 216 hectáreas; en Lázaro Cárdenas-La Unión es de 5 mil 451, y en Coatzacoalcos, 8 mil 263.

Reconoció que México tomó ese modelo, que ha sido exitoso en otras partes del mundo, para asegurar, desde la política del Gobierno Federal, que las zonas con mayor rezago y mayor pobreza del país puedan incorporarse al desarrollo, y tomen el mismo ritmo de crecimiento y de desarrollo económico que el resto del país.

“Ese es el México y la realidad que visualizo hacia adelante para el sur de México, para Chiapas, para Guerrero y para Oaxaca, para Coatzacoalcos, para Lázaro Cárdenas, en Michoacán, donde estoy seguro que el futuro será uno muy distinto del que hoy estamos apreciando; será uno de prosperidad, desarrollo, bienestar y de mayores oportunidades para su sociedad”, indicó.

Luego, aseguró que en las tres zonas decretadas se prevén inversiones, a partir de los compromisos que han adquirido empresas, que han firmado, de por lo menos 5 mil 300 millones de Dólares, y la generación de más de 12 mil empleos en los próximos dos o tres años.

“Estamos conscientes de que esta transformación no será fácil, ni tampoco rápida; que, eventualmente, va a trascender a esta Administración y seguramente a otras, pero estamos sembrando sobre un terreno fértil, un modelo de desarrollo donde más se necesita y donde hoy más se demanda, en las zonas de nuestra geografía que viven en condiciones de mayor rezago social y de mayor pobreza”, agregó.

“Nos atrevimos a abrir una nueva ruta para potenciar el desarrollo del sur-sureste, y hoy lo estamos consiguiendo. Estamos dando ese paso y estamos hoy decretando la creación de estas tres Zonas Económicas Especiales en Chiapas, en Veracruz, en Michoacán y en Guerrero”, refirió.

El Sur, Una Plataforma de Desarrollo.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, destacó durante su participación que para establecer las ZEE, se sumó un paquete de estímulos fiscales inéditos, el cual implica renta, IVA, cuota de seguridad social, y otros derechos que por un horizonte largo de tiempo no habrán de gravitar sobre quien invierta en ellas.

El paquete involucra también un esfuerzo importante de gasto, empezando por la propia adquisición de la zona federal, una definición de un perímetro alrededor de la misma, y la certeza -en ley- de que este proyecto habrá de tener visión de largo plazo.

“La mesa está puesta para que se voltee a ver al sur-sureste como una plataforma de desarrollo”, dijo, y reconoció a los empresarios que lo están haciendo para arriesgar sus inversiones y recursos.

Apuntó que en Chiapas, la Zona Económica habrá de materializarse, no solamente en su arquitectura jurídica, sino en inversiones que generarán empleos en la región.

El Decreto firmado por el Primer Mandatario, dijo, le cambia desde hoy el rostro a Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán, y antes de que termine el año, también a Oaxaca y a Progreso, en Yucatán.

Meade refrendó su apoyo a Chiapas, en un acto en el que también estuvieron los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles; de Guerrero, Héctor Astudillo y de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

El Orgullo y el Amor por la Patria.

Mientras tanto, el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno Mejía, afirmó que, como siempre, “México no se detiene, y eso es lo que yo creo que realmente hay que celebrar”.

Añadió que nada de eso sería posible sin el conjunto de reformas que se hicieron en el primer año de este sexenio, “y no hay duda que son las amarras que se soltaron para permitir las inversiones en el país”.

Celebró la actitud de la población, porque dijo que, “a pesar del dolor, de las enormes dificultades, al mexicano siempre lo para el orgullo y su amor por la Patria, y eso fue, justamente, lo que vimos en estos días”.

Ante el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada, y de Economía, Ildefonso Guajardo; de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda; del titular de las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, garantizó también todo el apoyo para México.

Abatir la Brecha Entre el Desarrollo y la Pobreza.

En su oportunidad, Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), señaló que vendrán inversiones, programas y obras públicas y privadas que generarán miles de empleos en Puerto Chiapas, con influencia en todo el Estado y Centroamérica; en Lázaro Cárdenas, con efectos en Michoacán y Guerrero; y en Coatzacoalcos, Veracruz, como parte del desarrollo del Istmo.

Afirmó que este día es histórico porque se pone en marcha “tres poderosos detonadores para acelerar esa reactivación, e impulsar el crecimiento regional sostenido que se requiere para superar, definitivamente, esas condiciones de pobreza y desigualdad”.

La razón de este gran proyecto es que, “como país, tenemos que invertir a fondo en una infraestructura humana y productiva que permita potencializar al sureste en términos de competitividad, inversión, integración nacional y global, y sobre todo en inclusión social”, indicó.

Hoy, dijo, se refrenda el compromiso con el país y los mexicanos, y visualizó que las ZEE cumplirán con el papel detonador frente a la mayor asignatura pendiente de la nación.

“A Pesar de Todo…Chiapas Esta de Pie”.

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, aseguró que este jueves se hizo historia al firmarse la declaratoria oficial de la primera Zona Económica Especial de México, “ya que para la Entidad es fundamental generar empleo, y la Zona Económica Especial será un parteaguas en nuestra historia”.

Se refirió además al Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas, ubicado también en Puerto Chiapas, el mandatario estatal señaló que la obra representa un compromiso que Peña Nieto hizo como candidato a la Presidencia de la República, y que cumplió.

“No tenemos la menor duda de que las Zonas Económicas Especiales llegaron para quedarse y marcarán un antes y un después en la historia de México y de Chiapas”, afirmó.

Se tienen que cerrar las brechas de la desigualdad entre el Norte y el Sur, reconoció, “porque no podemos tener una región relegada, con dolorosos rezagos y con pobreza”.

Recordó que Puerto Madero -hoy Puerto Chiapas- empezó a construirse en 1972 y ahora representa un horizonte de oportunidades, y es el pilar del nuevo Parque Agroindustrial de la Zona Económica Especial.

Afirmó que el Soconusco tiene una alta vocación agroalimentaria. “Está la frontera con Centroamérica por donde cruza el 90 por ciento del comercio con esa región y cuenta sobre todo, con la seguridad, no solamente para las inversiones, sino también para vivir”.

Agradeció públicamente al apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y de todos los funcionarios de su gabinete, ante el terremoto que sacudió a Chiapas este 7 de Septiembre.

“A tres semanas seguimos en emergencia, van más de cinco mil réplicas, aunque se siguen entregando las ayudas humanitarias. Hemos avanzado en los censos de las afectaciones y la semana entrante estaremos iniciando la reconstrucción. A pesar de todo, Chiapas está de pie”, precisó.

Velasco reveló que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública federal conjuntamente con sus similares del Estado, han creado un esquema de fiscalización para transparentar el uso de los recursos para ese proceso.

Las ZEE son la Transformación del Sur.

El Presidente del Consejo de Administración de industrias Arcelor Mittal, Lakshmi Narayan Mittal, aseveró que con la Declaración Presidencial de las Zonas Económicas Especiales, se celebra un hito muy importante, porque esa iniciativa cambiará el cómo se ve México hacia adelante y la transformación del sur del país.

El empresario del sector acerero, anunció una inversión de un billón de Dólares para los próximos tres años, para que se fortalezca la demanda mexicana de los productos de ese metal.

“Vamos a modernizar la capacidad de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, e invertir en una serie de operaciones que significan mayor producción que coincida con la demanda de insumos en México”, recalcó.

Eso, según el industrial, permitirá generar 800 nuevos empleos de manera directa y 3 mil indirectos en Michoacán y los Estados aledaños. “Quisiera decirles que estoy orgulloso y apasionado de México, que continuaremos invirtiendo en mejoría de las familias mexicanas”, apuntó.

La Iniciativa Traerá Grandes Beneficios al País.

El Presidente del Consejo de Administración de la empresa CYDSA, Tomás González Sada, afirmó estar convencido de que la iniciativa de las Zonas Económicas Especiales traerá grandes beneficios para el país en el corto, mediano y largo plazos.

En voz de la iniciativa privada, aseguró que “estamos listos para realizar todo lo necesario que apoye el desarrollo del bienestar y el progreso de nuestro México”.

Agregó que, al propiciar este progreso y bienestar, los empresarios aprovecharán todas las oportunidades de inversión y desarrollo que se presenten y que tanto necesita el país.

“Nuestras sinceras felicitaciones por esta declaratoria de avance económico que, sin duda, llevará a estas Zonas Económicas Especiales a nuevos niveles de superación”, puntualizó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello