Entidades Deben Definir Esquema Para Recuperar Clases: Nuño

* 7.8 Millones de Alumnos Regresarán a las Aulas.

Monterrey, NL.- El titular de la SEP, Aurelio Nuño, dijo que corresponderá a las autoridades de cada entidad federativa afectada por los sismos, de acuerdo con las características de cada región, definir si las clases se recuperan en fines de semana, contraturnos o vacaciones para no perder el ciclo escolar.

A la fecha han regresado a clases 8.5 millones de alumnos y en las próximas semanas se integrarán otros 7.8 millones. La escuela que no tenga el dictamen de seguridad estructural no podrá regresar a clases y en las próximas dos semanas se concluirá el trabajo de revisión, detalló.

Expuso que, de acuerdo a cifras preliminares, 12 mil 931 escuelas tienen algún tipo de daño y se requerirán unos 13 mil millones de pesos para su atención; 577 planteles deberán reconstruirse totalmente, mil 847 parcialmente y en unos 10 mil tendrán que repararse afectaciones menores.

Durante la Reunión Nacional de Industriales en Monterrey, Nuevo León, destacó que lo más importante es garantizar la seguridad de niños y maestros, y dar tranquilidad a los padres de familia de que las escuelas tienen condiciones de seguridad.

Nuño Mayer señaló que el siguiente paso será definir la reubicación de alumnos de escuelas con daño a planteles cercanos o en aulas provisionales, lo que se definirá cuando se concluyan los dictámenes de seguridad estructural.

Los recursos para rehabilitar o reconstruir escuelas están garantizados a través de los seguros, del Fondo de Desastres Naturales y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como aportaciones privadas.

Precisó que éstas no serán manejadas por el gobierno, sino por las mismas instancias que aporten los recursos. Los tiempos variarán para reconstruir las escuelas y estimó que el proceso llevará unos ocho meses.

