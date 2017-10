Policías Municipales de Tapachula Denuncian Irregularidades en la Corporación

* Declara Ovidio Citalán en Rueda de Prensa.

Tapachula, Chiapas; 29 de Septiembre.- En rueda de prensa y en representación de sus compañeros, Ovidio Citalán Ortiz, suboficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, precisó que el pliego petitorio de 8 puntos, entregado al Ayuntamiento no ha sido cumplido.

Los policías municipales denunciaron que les entregaron chalecos antibalas caducados, a los que mañosamente la autoridad municipal les borró la fecha.

Apenas les proporcionan cinco cartuchos, por lo que se han visto en la necesidad de comprar balas para tener suficientes en caso de un enfrentamiento con la delincuencia.

Acompañado del agente Guillermo Méndez Farfán y de otro policía raso, el declarante indicó que el Mando Único Israel Méndez Hernández nunca fue autorizado, y proponen que los cargos de Director y Subdirector sean ocupados por los policías de este municipio, no por fuereños.

En el pliego petitorio presentado el 7 de Agosto piden que la farmacia cuente con medicamentos, toda vez que persiste el desabasto, y a la fecha el secretario de Administración, René Macario Ángel Laparra, no ha firmado los contratos correspondientes; además requieren de vivienda digna, homologación de sueldos y que les entreguen en efectivo el recurso del programa del Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y no en especie como sucedió el año pasado cuando les dieron dos mochilas con útiles escolares, con sobreprecio.

Coincidieron los representantes de los policías municipales que no hay transparencia en la aplicación de los recursos del Fortaseg y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), además les deben de entregar 4 uniformes por año y no hay cumplimiento, explicó.

También denunciaron que Galdina Silva Herrera, asesora de la Secretaría de Administración, debería ser investigada, toda vez que ella es la que maneja el Fortaseg y hay la sospecha de que no ha habido transparencia en la aplicación de los recursos.

Ya pasaron los 20 días que el ayuntamiento pidió para darle respuesta al pliego petitorio, indicó, por lo que anunciaron que buscarán los cauces legales para exigir la atención a las necesidades que presentan los agentes de seguridad Pública Municipal.

El mando operativo carece de suficientes elementos, ya que muchos son enviados al C-4 y otros comisionados en áreas totalmente ajenas a la seguridad, además de la existencia de aviadores en la dependencia.

Precisó que otra problemática es que los grados son otorgados de manera indebida a personal administrativo y no a la tropa, y la ley en este aspecto es clara al señalar que los grados deben de ser otorgadas al personal operativo.

Méndez Farfán añadió que no están pidiendo nada extraordinario, sólo se trata de situaciones en las que se busca no trabajar en condiciones infrahumanas y que cuenten con prestaciones sociales a las que tienen derecho, pero por ese simple hecho pretenden despedirlos.

El seguro de vida es por cien mil Pesos y la propuesta es que lo incrementen a 500 mil Pesos, toda vez que en caso de fallecimiento sus familias se quedan indefensas económicamente, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González