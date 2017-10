Boyas en mal Estado Afectan Neumáticos de Automóviles

Tapachula, Chiapas; 30 de Septiembre.- Automovilistas del servicio particular y del transporte público exigieron a Vialidad Municipal que repare las boyas bañadas en distintos puntos de la ciudad, toda vez que ocasionan daños a los neumáticos.

El docente Carlos Abigail Martínez Solís señaló que ayer sábado uno de los neumáticos de su automóvil sufrió estallamiento a causa de haber sido pinchado por un clavo de las boyas, en Los Laureles.

Se comunicó, dijo, vía telefónica a Vialidad Municipal y pidió hablar con el Director, pero le informaron que no se encontraba y que nadie sabía si esa dependencia podría pagar desperfectos.

Por su parte, el taxista Aníbal López Pérez dijo que ya son varios vehículos los que sufren desperfectos en sus neumáticos, pero sus conductores o propietarios no tienen más que cambiarlos porque ninguna autoridad municipal se hace responsable de los desperfectos.

Lamentó que el Ayuntamiento no contempla el pago de daños ocasionados a particulares, provocados por su infraestructura, “y como los regidores están maiceados, ni siquiera les importa salir en defensa de sus conciudadanos”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González