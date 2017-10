Chiapas y la Federación Benefician a 11 mil Productores Afectados por Sismo

Hoy más que nunca las familias afectadas por el sismo requieren de apoyos para salir adelante; por eso los apoyos al campo no se detienen: Velasco

Como parte de las acciones para apoyar a las familias afectadas por el sismo, el gobernador Manuel Velasco Coello junto con el secretario de Desarrollo Social federal, Luis Enrique Miranda Nava, encabezaron la entrega de insumos agrícolas a 11 mil productores de los municipios de Jiquipilas y Cintalapa.

Ante las y los beneficiados, el Ejecutivo Estatal especificó que lejos de frenar los recursos ante la contingencia sísmica, su Gobierno y la Federación seguirán generando apoyos para que las mujeres y hombres del campo que fueron afectados por el terremoto, no vean perjudicadas sus actividades productivas ni su ingreso familiar.

“Hoy más que nunca, las familias afectadas por el terremoto requieren de apoyos para salir adelante de esta dolorosa etapa; por eso los apoyos al campo no se detienen”, afirmó el mandatario al tiempo de reiterar que continuarán atendiendo la emergencia en las diferentes zonas que resultaron con afectaciones.

Por su parte, Luis Enrique Miranda Nava reiteró que la indicación del presidente Enrique Peña Nieto es estar de manera permanente en Chiapas para ayudar a la población damnificada.

“Para todas las familias quiero anunciar que en los próximos días vendrá maquinaria pesada a demoler viviendas con daño total; si están viviendo en una casa que dice daño total es mejor que salgan porque están poniendo en peligro la vida de los suyos y no vale la pena arriesgar”, señaló.

Al hacer uso de la palabra, el director general de Diconsa, Héctor Velasco Monroy, explicó que la instancia a su cargo coincidió en que impulsar a los pequeños productores es la manera como se va a fortalecer el campo de México; por eso buscarán pactar un convenio con la Secretaría del Campo del Estado, para que se convierta en un motor de distribución de apoyos en Chiapas.

Al respecto, el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, agradeció la confianza que el Gobierno Federal y Estatal han brindado a los productores del campo con la entrega de más recursos y herramientas, lo que les permitirá aumentar su producción.

Detalló que con la entrega de estos paquetes tecnológicos de Maíz Sustentable, permite a los productores tener la producción de una tonelada y media a dos toneladas y media, que en el cultivo de temporal en Chiapas le garantiza la subsistencia alimentaria a la familia.

Cabe mencionar que en este mismo evento se hizo entrega de dos certificados para la construcción de una presa de mampostería, una olla de almacenamiento mediante el Componente Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (IPASSA), para beneficiar a 50 familias productoras de dos localidades de este municipio; así como obras para la producción de hortalizas bajo casa sombra y un módulo ovino.

Acompañaron a esta gira, la Coordinadora Nacional del Programa Prospera, Paula Hernández Olmos; el director general de Diconsa, Héctor Velasco Monroy; la presidenta Municipal de Jiquipilas, Laura Romero Basurto; el alcalde de Cintalapa, Enrique Arreola Moguel, entre otros. ICOSO