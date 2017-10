En 3 Semanas Regreso Total a Clases: EPN

* Anuncia Instalación de Aulas Provisionales en Escuelas Dañadas.

Taxco, Gro.; 30 de Septiembre.- De gira en Taxco, el mandatario indicó que los espacios educativos afectados se reubicarán para evitar que el año escolar se pierda; evalúa patrimonio cultural dañado por sismo

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que para evitar la pérdida de curso escolar, serán instaladas escuelas temporales en las zonas en donde centros educativos no son rescatables.

Y se pretende que a más tardar en tres semanas, dijo, todos los alumnos estén de regreso en las aulas.

De gira por Taxco, Guerrero, en donde visitó la Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, el jefe del Ejecutivo Federal subrayó que se trata de evitar la pérdida del año escolar, por ello es que a la brevedad se reubicarán centros educativos.

“No queremos que el año escolar lo pierdan, por eso vamos a reubicar en espacios educativos, escuelas temporales para dar los cursos escolares en tanto se termina la reconstrucción”, aseveró.

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que son más de 12 mil escuelas dañadas por los sismos del 7 y 19 de Septiembre pasado. De éstas, detalló, 577 requieren reconstrucción total; mil 800 reconstrucción parcial y el resto tienen daños menores.

Actualmente, comentó, son 7.8 millones de alumnos que no han regresado a la escuela.

El Presidente resaltó, por su parte, que gran parte de alumnos que no han regresado a la escuela se concentran en la Ciudad de México.

Al referirse al tema de vivienda, el jefe del Ejecutivo Federal destacó que la prioridad es la reconstrucción de casas lo cual se prevé quede listo a principios del 2018.

Anunció que el próximo lunes estará de gira en Chiapas y Oaxaca, a donde llevará apoyos para la reconstrucción de vivienda.

Patrimonio Cultural.

Enrique Peña Nieto se refirió al patrimonio cultural que resultó dañado a consecuencia de los temblores de Septiembre.

Se trata, indicó, de mil 500 inmuebles de patrimonio cultural que resultaron dañados pero ninguno de perderá.

En la Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, una obra barroca del siglo XVIII, se tuvieron daños menores y podrá ser reabierta al público en 4 semanas y tomará unos 6 meses para que quede restaurada en su totalidad. (Sun)