Partidos Políticos Buscan Atraer a Dreamers

* Tras el Fin del Programa DACA.

Ciudad de México, 30 de septiembre.-Los líderes juveniles de cuatro partidos políticos trabajan en implementar acciones y propuestas tras la cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que eventualmente regresaría a México a más de medio millón de jóvenes residentes en Estados Unidos.

Los secretarios jóvenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), de Acción Nacional (PAN) y de Morena, compartieron con EL UNIVERSAL sus posturas y las tareas que los ocupan para apoyar a los dreamers.

Los políticos coinciden en que el retorno de estos jóvenes soñadores representará para el gobierno mexicano más un reto que una oportunidad; sin embargo, a largo plazo, su talento puede impulsar a México a convertirse en un país de primer mundo.

Pablo Angulo Briceño, dirigente de la Red Jóvenes X México, del PRI, destacó que lo primordial es hacerle sentir a los jóvenes mexicanos, incluso quienes viven en territorio nacional, que no están solos; que el gobierno federal los escucha y les garantizará un futuro digno.

“Queremos decirles que en México las puertas están abiertas y que las oportunidades en este país se van a ir consolidando”, declaró. Aseguró también que llegó el momento en que las nuevas generaciones de políticos mexicanos den el ejemplo, ofreciendo equidad y oportunidades de participación.

En ese sentido, el líder juvenil priísta no descartó captar el talento político de estos jóvenes y además lo calificó como una prioridad que podría nutrir la política de México.

Morena, contra la “pesadilla mexicana”. El secretario juvenil de Morena, Isaac Montoya Márquez, dejó claro que la postura del partido va por el tema de los derechos humanos y más allá de convertir la cancelación del DACA en parte de la agenda política internacional, deben garantizarse las condiciones para que los dreamers no vivan lo más parecido a una “pesadilla mexicana” en su posible retorno al país.

“No podemos a estar expensas de lo que otro gobierno decida o limitarnos a mostrar posturas, nosotros, como nación soberana debemos tener la capacidad de recibir a los jóvenes para que puedan seguir su vida acá, que no termine su sueño y que tampoco se vuelva su pesadilla mexicana”, señaló.

PRD: gobierno debe proponer. Sergio Leyva Ramírez, dirigente de Juventudes de Izquierda, del PRD, consideró que es el gobierno federal quien debe proponer acciones concretas e informar sobre el presupuesto que necesitarán para garantizar que el posible retorno de miles de jóvenes no represente una inestabilidad económica y cultural para todos.

Incluso como líder juvenil de partido, Leyva Ramírez realizó una gira por algunas ciudades fronterizas para respaldar su apoyo a estos jóvenes.

Para el dirigente de Acción Juvenil, del PAN, Alan Ávila Magos, es el gobierno federal el encargado de resolver la política exterior y quien finalmente puede dar una solución al respecto, sin embargo, los partidos deben cerrar filas, aportar ideas y proponer soluciones para tomar las medidas necesarias. Destacó que en las reuniones parlamentarias se debe aportar más a los puntos en común que a las diferencias. (Sun)