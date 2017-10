Congreso del Estado Elimina Financiamiento a Partidos Políticos Recursos Públicos se Destinarán a Reconstrucción y Damnificados

* NO HABRÁ DINERO DEL PUEBLO PARA CAMPAÑAS ELECTORALES EN CHIAPAS, MANIFIESTA EDUARDO RAMÍREZ

* LOS CIUDADANOS QUE ASPIREN A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR LO HARÁN CON SUS PROPIOS RECURSOS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 01 de Octubre.- El pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura aprobó por unanimidad la Iniciativa de decreto por el que se reforman el numeral 12 y se adicionan los numerales 13 y 14 del artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadanas del estado de Chiapas en materia de financiamiento público a partidos políticos, propuesta presentada por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar.

De esta forma se eliminó el financiamiento público, para que el recurso que se otorga a los partidos políticos sea destinado a los damnificados y a la reconstrucción de daños, por el sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, ocurrido el pasado 7 de septiembre.

Con dicha aprobación, se ratificó que para el periodo electoral 2018 los partidos políticos no recibirán ningún recurso público destinado para campañas políticas, lo que pone al estado de Chiapas a la vanguardia, al legislar en esta materia.

Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que todos aquellos ciudadanos que aspiren a un cargo de elección popular, lo hagan con sus propios recursos, de tal manera que los recursos de campaña sean destinados para la reconstrucción de todas esas viviendas perdidas a causa de este fenómeno natural.

“Es decir no habrá dinero del pueblo, para campañas electorales en Chiapas”, enfatizó.

Eduardo Ramírez, manifestó que la iniciativa recién aprobada nace del reclamo social del pueblo de Chiapas, por lo que consideró que es tiempo de solidaridarizarse y hacer acciones de beneficio para la reconstrucción de nuestro estado.

“De lo que se trata es de hacer un pacto por la Reconstrucción, por lo que hay que actuar con hechos, atendiendo este justo reclamo social, no basta con un pronunciamiento, sino traducirlo en iniciativas, como la que hoy se presenta”, exclamó.

Finalmente Eduardo Ramírez agradeció a sus compañeros legisladores de diferentes fuerzas políticas se sumen y aprueben esta propuesta, “porque Chiapas nos necesita hoy más que nunca, debemos solidarizarnos”. Comunicado de Prensa