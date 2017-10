Tiroteo en las Vegas Dejó 59 Muertos y 527 Heridos de Gravedad; Alerta Total

*EL PRESUNTO AUTOR DE LA MASACRE, STEPHEN PADDOCK, DISPARÓ DESDE SU HABITACIÓN DEL HOTEL MANDALAY BAY DE LAS VEGAS CONTRA LOS MILES DE ASISTENTES DE UN CONCIERTO DE MÚSICA COUNTRY.

*DESPUES DEL ATAQUE EL AGRESOR SE QUITÓ LA VIDA, A QUIEN ADEMAS LE DESCUBRIERON 20 ARMAS Y EXPLOSIVOS EN SU RESIDENCIA, EN NEVADA.

Ciudad de México; 2 de Octubre.- La administradora del Condado de Clark (donde se ubica la ciudad de Las Vegas), Yolanda T. King, declaró estado de emergencia luego del tiroteo que causó la muerte a 59 personas y dejó a otras 527 heridas durante la noche del domingo 1 de Octubre.

“Los recientes eventos globales han demostrado que grandes concentraciones de gente proveen atractivos blancos para terroristas y otros que quieran causar daño físico y económico a nuestra comunidad”, afirmó Yolanda T. King en la declaratoria.

El documento difundido la tarde de este lunes también toma en cuenta que el asesinato de 59 personas a manos de un hombre de 64 años desde una habitación del hotel Mandalay Bay es el tiroteo masivo más grande en la historia de Estados Unidos y que los esfuerzos en seguridad pública y respuesta inmediata destinados a este evento han dejado a otras zonas del Condado desprotegidas.

La Policía Metropolitana de Las Vegas informó en un comunicado que sigue trabajando para esclarecer el motivo del agresor, Stephen Craig Paddock, para lo que han ejecutado una orden de búsqueda en su casa.

La cifra de fallecidos en el tiroteo ocurrido en Las Vegas ascendió a 59, mientras que ya son 527 los heridos.

En una rueda de prensa, el alguacil del Condado de Las Vegas, Joe Lombardo, detalló la nueva cifra de víctimas y añadió que el autor no solamente tenía al menos 20 armas en su poder, sino también explosivos y otros dispositivos que están siendo analizados y que guardaba en su casa de la localidad de Mesquite, también en Nevada.

“Tenemos información de que ha estado ahí desde el 28 de septiembre”, mencionó Lombardo.

Entre armas encontradas hay rifles de asalto tipo AR-15, comentó otro funcionario policial a The New York Times.

Al parecer, el hombre armado utilizó un “dispositivo similar a un martillo” para romper las ventanas de la habitación del hotel y poder disparar, dijeron los agentes.

El presunto autor de la masacre, Stephen Paddock, un hombre blanco de 64 años, disparó desde su habitación del hotel Mandalay Bay de Las Vegas contra los miles de asistentes de un concierto de música country con un rifle automático y después se quitó la vida.

Lombardo dijo que los investigadores están enfocados en cuatro escenarios principales del crimen: la habitación del piso 32 del hotel Mandalay Bay desde donde disparó Paddock, el lugar donde se celebraba el concierto, la casa del presunto autor en Mesquite y otra propiedad que tenía a su nombre en el norte de Nevada.

Asimismo, el alguacil fue preguntado por la compañera del presunto autor, una mujer de origen asiático identificada como Marilou Danley, quien, según dijo, se encuentra fuera del país, aparentemente en Tokio.

Lombardo confirmó que también hay abierta una investigación sobre ella para dilucidar si ayudó a Paddock a planear el ataque, del que ya descartaron que tenga conexiones con el terrorismo internacional.

Por su parte, Steve Sisolak, el comisionado del Condado de Clark, al que pertenece Las Vegas, agradeció en la misma rueda de prensa el apoyo ciudadano, ya que hay filas con una espera de seis a ocho horas en todos los centros de donación de sangre de su jurisdicción.

Paddock fue encontrado muerto cuando los agentes llegaron a una habitación en el piso 32 del Hotel Casino Mandalay, desde donde el sujeto disparó a la muchedumbre; se cree que se suicidó. (Agencias)