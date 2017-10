Iniciativa Privada Mexicana Plantea Salirse del TLCAN

*Buscan Conexiones con Sudamérica.

Ciudad de México, 3 de octubre.-Por primera vez desde que iniciaron las rondas para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la iniciativa privada planteó la posibilidad de pararse de la mesa de negociación.

“En esta negociación existen riesgos importantes y cabe la posibilidad de que nos levantemos de la mesa por la razón de que los socios pidan circunstancias que México no pueda cumplir, que no van con la realidad de hoy y que es muy diferente a la de hace 25 años.” dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.

Castañón explicó que hoy México tiene producción tecnológica, producción aeronáutica, está entre el quinto y cuarto exportador automotriz, y entre la décima o décima segunda potencia agroalimentaria.

En conferencia de prensa en el marco de la presentación de la Agenda Pública del Sector Privado, reiteró que el fin último en la modernización del TLCAN es fortalecer la competitividad regional de América del Norte.

“En el caso de que no tuviéramos TLCAN, además de adecuar en materia de espejo nuestra relación bilateral con los dos socios, tenemos que seguir abriéndonos al mundo”, señaló.

Hizo referencia a conectarse con Sudamérica para la importación de granos, y aprovechar la conectividad con Europa para el acceso tecnológico que requieren las pequeñas y medianas empresas mexicanas para encontrar el valor agregado. AGENCIAS