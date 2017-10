Se Destapa Aguilar Bodegas Para la Gubernatura por el PRI

Ciudad de México, 4 de octubre.-José Antonio Aguilar Bodegas deja la Secretaría del Campo para buscar la candidatura de su partido, el Revolucionario Institucional, a la gubernatura del estado de Chiapas. Sin embargo, no es el único que dentro del tricolor buscará aparecer en las boletas para los comicios de 2018.

En entrevista, el político se destapa y acepta que de no haber transparencia y piso parejo en la elección del candidato para la entidad, se alejará de manera permanente del partido que le dio carrera política; al tiempo que sentencia que sin alianza, el PRI puede perder el gobierno chiapaneco.

Tengo el deseo, la aspiración y el compromiso de involucrarme con la sociedad chiapaneca que hoy está haciendo un esfuerzo integral, con una visión hacia el 2018, para que esta nueva coyuntura política que estamos viviendo que es fundamental será, sin lugar a dudas, un parteaguas en nuestra vida contemporánea, pueda yo sumarme por el bien de Chiapas. Poniendo todo lo mejor que yo tengo, mi experiencia, mi conocimiento, mi voluntad y mi amor por el estado, para que todos logremos que 2018 sea una fecha que propicie el despegue y el bienestar para todo Chiapas.

Bodegas añade que a partir de hoy inició un camino dentro del PRI, con las bases, con las organizaciones sociales que lo integran; pero también con el resto de la sociedad, donde se está conformando un movimiento para que en el 2018 haya unidad.

Asimismo, apunta que lo único que le llevaría a romper con el partido es que se alejara de un esquema democrático, de un esquema justo y equitativo.

“Llevo muchísimos años de militancia en el PRI, he sido favorecido en procesos democráticos, con cargos de elección popular, me he entregado plenamente a ellos y a las tareas partidistas”, dice. (Sun)