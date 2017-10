La Delincuencia Nos ha Rebasado: Policías

* Asaltos, Robo de Vehículos, Pandillerismo y Homicidios, Mantienen en Jaque a la Ciudadanía.

*MARCHAN CIENTOS DE ELEMENTOS EN CHIAPAS EXIGIENDO JUSTICIA POR POLICÍAS CAÍDOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

*DENUNCIAN UNA SERIE DE IRREGULARIDADES EN TAPACHULA, ENTRE LAS QUE DESTACAN MALA ALIMENTACIÓN, FALTA DE ADITAMIENTOS Y DE UNIFORMES.

Tapachula, Chiapas; 5 de Octubre.- Cientos de elementos de las Secretarías de Seguridad Pública Municipal de diversas regiones del Estado, marcharon este jueves parar exigir justicia por los dos policías asesinados y 26 heridos durante el operativo de desalojo de la semana pasada en el predio “El Aguaje”, ubicado en San Cristóbal de Las Casas

Al menos en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, los uniformados desplegaron pancartas en las que exigieron la destitución del Secretario Estatal de Seguridad Pública, y del Director de la dependencia, por incompetencia y por falta de coordinación en el operativo.

En la capital chiapaneca, los municipales se unieron con elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), y marcharon desde la entrada de la ciudad, hasta el centro, donde realizaron un mitin.

En el acto, aprovecharon para manifestar una serie de deficiencias para poder cumplir con sus tareas cotidianas, así como la falta de entrega de diversos programas.

Entre otras cosas, dijeron que cada vez que los mandan a operativos dentro y fuera de la ciudad, ellos deben comprar sus alimentos, porque no les entregan los vales a los que tienen derecho.

La falta de equipo apropiado les limita demasiado para poder combatir a la delincuencia y garantizar la seguridad a la población, recalcaron.

La marchas fueron pacíficas y se realizaron al concluir los turnos y al cambio de personal, es decir, solamente participaron los que ya estaban en descanso, y el resto cubrió sus guardias de manera normal.

En Tapachula se Destapa la Corrupción.

En el caso de Tapachula, los policías concluyeron su turno de trabajo a las 08:00 horas y, al hacerlo, se reunieron en la cancha de usos múltiples que hay dentro de la corporación y partieron desde ahí en la marcha que concluyeron en la explanada exterior del Palacio Municipal.

El contingente fue acompañado de varias patrullas de esa misma dependencia, incluyendo una femenil, así como elementos en motocicletas.

Al igual que en Tuxtla Gutiérrez, los de Tapachula se solidarizaron con las familias de los policías caídos y los heridos, en el operativo de la semana pasada, y exigieron también justicia y la destitución de los altos manos.

En el mitin realizado en el Parque Central, Adriel López Molina, en voz de los policías, recordó que al igual que el asesinato de los dos elementos en San Cristóbal, también han ocurrido otros en Tapachula en el cumplimiento del deber, el último -dijo- hace unos cuatro meses.

En esa ocasión, explicó, trasladaron al elemento a un sanatorio particular, pero no quisieron atenderlo porque el Ayuntamiento tenía adeudos con ese nosocomio.

Por eso, y por otras irregularidades en la corporación, tuvieron que paralizar las actividades el pasado 7 de Agosto, y entregaron un pliego petitorio a las autoridades, pero hasta ahora no les han dado respuestas positivas.

Entre los puntos que exigieron, está precisamente el dispensario médico y la atención en materia de salud de los uniformados.

Ante los representantes de los medios de comunicación, abundó que también exigieron desde entonces la entrega de las despensas a las que tienen derecho, aumento en la póliza de seguro de vida de 100 mil a 500 mil Pesos, uniformes completos, periodos de vacaciones, así como el pago del programa Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que debieron haberlo entregado hace varios meses.

Teniendo como base que esos apoyos federales, administrados por los Gobiernos Municipales, ya fueron entregados en otras regiones del Estado, consideró que la administración actual desvió los recursos.

La Firma en Blanco y las Patrullas Viejas.

López Molina afirmó que las autoridades municipales los obligan a firmar documentos en blanco, incluyendo los que se emplean para justificar los recursos enviados por la Federación para capacitar a los policías.

Desmintió que los hayan enviado a otros Estados de la República para recibir capacitación, “aún cuando el lineamiento señala que nos deben de enviar a una academia”.

Aprovechó también para dejar en claro que, en lo que va de ésta administración municipal, no los han enviado a capacitación en tiro, a pesar de que también llegan recursos económicos para ello.

“La delincuencia nos ha rebasado”, afirmó al responsabilizar al Ayuntamiento de “dejarlos abandonados y sin equipamiento adecuado”.

En el caso de las 15 patrullas recién entregadas, comentó, tienen informes de que en realidad se trata de vehículos usados que los quieren hacer pasar como nuevos, y basta comprobarlo con el kilometraje que tienen.

Aseguró que el alimento que les dan es de pésima calidad, y les dieron como uniforme un pantalón, una camisa y un par de botas, pero que no les entregaron las esposas, fornituras, lámparas, bastones, chalecos, impermeables y otros aditamentos, pero que los hicieron firmar de recibido como completo.

Consideró sospechoso que en eventos de inseguridad que han ocurrido en Tapachula, ordenan que las patrullas se concentren en el centro, y dejan desprotegida a las colonias.

Así también, que los pocos chalecos que entregaron, ya han perdido su caducidad y eso los deja en un estado de indefensión.

Por si fuera poco, las dan solamente de tres a cinco cartuchos para sus armas y con eso enfrentar a la delincuencia y, si en caso gastan alguno, deben pagar 15 Pesos por cada cartucho quemado.

Puntualizó que dentro de sus exigencias, está la destitución del titular del Mando Único en Tapachula, Israel Méndez Hernández, de quien asegura, llegó por dedazo a esa responsabilidad que no ha podido cumplir. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello