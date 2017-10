La Reconstrucción Debe Unirnos Más: Velasco

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Previo a cumplirse un mes del peor terremoto en la historia de Chiapas, el Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, convocó a las y los chiapanecos a estar más unidos ante el proceso de reconstrucción en la entidad.

Velasco dijo que así como la ciudadanía mostró su solidaridad apoyando a los damnificados durante el periodo de emergencia, de la misma manera debemos trabajar juntos para sacar adelante la reconstrucción.

Y es que el Gobernador calificó a la reconstrucción como la etapa más compleja de la que hemos enfrentado las y los chiapanecos, luego del terremoto del pasado 7 de septiembre.

“No bajemos la guardia, hoy debemos estar más unidos que nunca, vendrán meses de reconstrucción y necesitamos del apoyo de toda la ciudadanía para sacarla adelante con el mayor beneficio para Chiapas”, expresó.

En este contexto, el gobernador Manuel Velasco reconoció la solidaridad de la sociedad civil, el apoyo del Gobierno de la República, encabezado por el Presidente Enrique Peña; del Ejército y la Marina, y de los funcionarios de los tres niveles que han caminado municipio por municipio.

En otro momento, el Ejecutivo estatal encabezó el inicio de los trabajos para la construcción del Centro de Mejoramiento Genético Bovino (CEMEGEBO), el primer laboratorio de alta especialidad en su tipo en el país, que será operado por especialistas chiapanecos y con la capacidad de prestar más de mil servicios al año.

Junto al secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, destacó que en este Centro se harán análisis, congelación de semen y producción de embriones para el mejoramiento genético bovino, que se verá reflejado en la calidad y mayor producción de leche y carne.

El mandatario estatal refirió que con esta obra, Chiapas se colocará a la vanguardia nacional en mejora genética bovina, con lo que se atiende una añeja demanda de la ganadería, que es el repoblamiento del hato ganadero.

Asimismo, continuó el Gobernador, las actividades de este Centro se fortalecerán con la firma del convenio para el mejoramiento genético de ganado bovino que suscribió el Secretario del Campo y el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruíz Hernández, ya que ayudará con investigación y capacitación.

Durante este evento, el jefe del Ejecutivo estatal hizo entrega de Seguro Agrícola Catastrófico a productores de los municipios de Rayón, Pichucalco, Reforma, Pantepec y San Andrés Duraznal; además, benefició a los ejidatarios de Ocozocoautla con 800 bombas aspersoras.

De la misma manera, dio el banderazo de inicio de la construcción de 11 obras del Componente Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA) 2017, que beneficiará a 413 familias productoras de diversas localidades de diez municipios de las regiones Centro, Altos, Fronteriza, Sierra y Selva.

También, se dio el banderazo de salida a la entrega del Programa de Apoyos a Pequeños Productores del Componente Proyecto de Seguridad Alimentaria para zonas rurales 2017 de las regiones Centro y Altos, los cuales son 319 proyectos productivos que favorecerán a 347 familias productoras de ocho municipios.

En su intervención, el titular de la Secam explicó que el Centro de Mejoramiento Genético es una obra emblemática para el Gobierno de Chiapas, ya que ofrecerá a los ganaderos de ganado bovino y ovino la posibilidad de hacer fertilizaciones in vitro.

Posteriormente, durante su gira por Motozintla, el mandatario chiapaneco encabezó la entrega de insumos agrícolas del Programa Maíz Sustentable a 2 mil 500 productores de la región Sierra para que no se detenga la actividad productiva en ese municipio, así como en Bejucal de Ocampo y Amatenango de la Frontera.

“Estoy aquí para decirles que los hombres y mujeres de la Sierra no están solos; es muy importante que los apoyos del campo no se detengan, que hoy más que nunca las mujeres y hombres que hacen producir la tierra tengan estos recursos”, enfatizó.

En este marco, y luego de pedir un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos del 7 y 19 de septiembre, el Ejecutivo estatal señaló que su gobierno junto a la Federación redoblan esfuerzos para atender las necesidades que dejó este fenómeno natural.

Por ello, indicó Velasco Coello, una de esas medidas es no interrumpir el flujo de apoyo a las familias productoras, pues lo más importante en estos momentos es reactivar la economía mediante el aumento de la cosecha.

Precisó que ante este reto se ha tenido el respaldo permanente del Ejército y la Marina, a quienes reiteró su agradecimiento por ser el puente de auxilio que la población damnificada ha requerido.

Aunado a estos apoyos, en los que invirtió dos millones 750 mil pesos, también se entregaron 300 mil plantas de café resistente a la roya para mil productores de la región.

En estos eventos, estuvieron presentes el presidente de la Unión Ganadera Regional de Catazajá, Germán de Coss Tovilla; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor y el presidente Municipal de Motozintla, Víctor Lavalle Cuevas, entre otros. ICOSO