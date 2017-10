Pretende Congreso del Estado Hundir a Chiapas con Otro Endeudamiento

* Willy Ochoa Solicita un Préstamo de mil Mdp, Pagadero a dos Décadas.

Tapachula, Chiapas. 05 de Octubre.- A unas cuantas horas de que el priísta Willy Ochoa Gallegos asumió la presidencia del Congreso del Estado, se autorizó la adquisición de uno o más empréstitos con la banca pública, de casi mil millones de pesos y pagaderos en cuatro sexenios.

En el Decreto que firmó el mismo día que asumió el cargo, es decir el domingo, señala en su Artículo Primero, que el préstamo sería por 995 millones de pesos.

Mientras que en el inciso 4 del Artículo 2, señala que “el Estado deberá de pagar en su totalidad las obligaciones a su cargo que deriven los financiamientos u operaciones que formalice, en un plazo que no podrá exceder de 20 años”, con lo cual quedaría hipotecado Chiapas durante dos décadas.

De garantía, el Congreso está dejando las participaciones futuras que en ingresos federales le corresponden del Fondo General de Participaciones, o sea, los próximos cuatro gobernadores tendrían menos dinero para atender los problemas de Chiapas.

Si actualmente los chiapanecos tienen que pagar cuatro millones de pesos diarios -solamente de intereses- por la deuda de alrededor de 20 mil millones de pesos que dejaron como herencia los ex gobernadores, Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, habría que sumarle ese otro endeudamiento.

En los casi cinco años que lleva la presente administración estatal, y los dos primeros años de la actual legislatura del Congreso del Estado, no se hizo ni un solo préstamo, hasta ahora, que el diputado Willy Ochoa llegó a ese cargo.

Si de por sí Chiapas cayó en una severa crisis financiera por la deuda histórica, que por cierto coloca a la entidad entre los primeros lugares en ese renglón, sin duda, las cosas serían peores por los próximos años. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello