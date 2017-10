Exhorta Diputado Enrique Zamora Morlet Adoptar Cultura de una Sociedad Incluyente

Tapachula, Chiapas; 6 de Octubre del 2017.- El diputado federal por Chiapas, Enrique Zamora Morlet, acompañó este viernes a niños y jóvenes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 24 que viven con capacidades diferentes, a la convivencia con futbolistas profesionales de Cafetaleros de Tapachula, con la intención de crear un momento de concordia entre aficionados y equipo.

Durante su mensaje, el legislador chiapaneco explicó que se debe seguir trabajando para que la población adopte la cultura de una sociedad incluyente, la cual permite que todo individuo sin importar su raza, religión, género, identidad sexual o viva con alguna discapacidad, no sufra ninguna discriminación y que sus derechos humanos sean respetados.

“Una de las tareas fundamentales del gobierno federal y estatal es la de brindar oportunidades a los ciudadanos y velar por el respeto a los derechos de cada individuo por igual. En el caso de las personas con alguna discapacidad el reto es aún mayor, ya que este sector de la población enfrenta el problema de entornos físicos poco adecuados y actitudes discriminatorias que merman su desarrollo, por eso hay que decir basta”, precisó.

Agradeció la disponibilidad de los jugadores de Cafetaleros de Tapachula, quienes a través de su director técnico, Gabriel Caballero dieron momentos de alegría a los menores y compartieron parte de su experiencia como equipo en el campo de juego, además de que los motivaron a seguir luchando por sus sueños.

Caben señalar que la convivencia con cafetaleros estuvo conformada por 25 niños y jóvenes con problemas auditivos, autismo, así como también síndrome de Down, la mayoría estudiantes del CETMAR 24 de Puerto Madero y que están a cargo de la maestra Elena Sánchez y Gabriela Mérida, además de que se contó con la presencia de jugadores como Hobbit Bermúdez y Araujo.

Por último, Zamora Morlet afirmó que una sociedad incluyente es aquella que se encarga de “tomar en cuenta” a todos los habitantes de determinado sector, sin discriminar a nadie ni dejando atrás aquellas personas que no son tan aptas como las demás, pero sobre todo respetar las diferencias y aceptar a quienes forman parte de esta población como pieza de la diversidad y la condición humana; brinda igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad para que se desarrollen de forma autónoma. Comunicado de Prensa