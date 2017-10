Margarita Zavala Renuncia al PAN; va Como Candidata Independiente

* Debido a Diferencias con Ricardo Anaya.

Ciudad de México; 6 de octubre.- Tras confirmar su renuncia del PAN por diferencias con la dirigencia de Ricardo Anaya, la ex primera dama Margarita Zavala afirmó que se va del partido sin rencor y aseguró que sólo tiene palabras de agradecimiento para ese instituto político en el que militó por más de 33 años.

En redes sociales, la panista indicó que se lleva al PAN en el corazón y dio las gracias a ese instituto político y a otros militantes con los que participó en la vida política del partido como su esposo, el ex presidente Felipe Calderón.

“Renuncio al PAN pero no al ideal de hacer política con principios y transformar la vida pública”, señaló en su mensaje.

Momentos antes, Margarita Zavalata entregó a la dirección nacional del PAN su renuncia al partido en las oficinas de Acción Nacional.

Previamente a confirmarse la renuncia, Ricardo Anaya, líder del partido, había llamado a dialogar a la ex primera dama, quien busca la candidatura a la Presidencia de México, para “preservar la unidad” de esa fuerza política.

Anaya pidió a Zavala, “un último esfuerzo de diálogo sincero, generoso, para preservar la unidad del PAN”. SUN