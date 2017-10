Partidos Deben Definir “Por Escrito” Dinero que Donarán a Damnificados

* Advierte Barra Mexicana de Abogados.

Ciudad de México (apro).- Las dirigencias de los partidos políticos deben presentar “por escrito” el presupuesto que van a asignar específicamente para la ayuda a los damnificados para que “no nos den atole con el dedo” y no sean “anuncios demagógicos, hipócritas o de mala fe”, estableció el presidente de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario de la Garza Marroquín.

En entrevista, abundó sobre la propuesta presentada por esta organización que agrupa a cerca de 10 mil afiliados y que participa también en la red de agrupaciones civiles que están en la iniciativa “Epicentro” para fiscalizar los recursos que se destinarán a las personas afectadas por los sismos de septiembre pasado.

“Las propuestas del PRI y del Frente Amplio Ciudadano son sólo pronunciamientos políticos. Constituyen una salida demagógica y no vemos cómo se podrá concretar la propuesta de cero financiamiento público”, afirmó De la Garza Marroquín.

A cambio de lo anunciado por Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, y por los dirigentes del Frente Amplio Ciudadano, el presidente de la Barra Mexicana de Abogados propone dos etapas: primero, que los partidos indiquen específicamente cuánto van a donar de sus recursos públicos; después, abrir un plazo de 30 días para que la autoridad electoral defina cómo podrían asignarse estos recursos a la reconstrucción.

“Mientras no sepamos de cuánto es la bolsa exacta de dinero y de recursos que están dispuestos los partidos a entregar, todo es pura demagogia”, afirmó.

De la Garza Marroquín calculó que esta bolsa “no alcanzaría ni siquiera a los mil millones de pesos, que en términos de los 37 mil 500 millones de que dijo el presidente de la República, no es nada”.

La tercera propuesta de la Barra Mexicana de Abogados es modificar la estructura de financiamiento público, “pero sería ingenuo pensar que en estos momentos realizarán los partidos una reforma constitucional” para lograrlo.

-¿No se necesita una reforma legal para que ellos donen parte de su financiamiento?-, se le preguntó.

-No es necesario. Los partidos pueden hacer una manifestación pública. Claro que lo pueden hacer sin necesidad de reforma legal. Es posible que ellos renuncien a una parte de sus gastos de campaña en publicidad.

“Mientras su propuesta no se ponga por escrito, todo este posicionamiento es falso, hipócrita o de mala fe”, sentenció.

La Barra Mexicana de Abogados propone que esta “bolsa de recursos” para gastos ordinarios de los partidos y de campaña se asigne al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para el apoyo a los damnificados en la etapa de la reconstrucción y con posterioridad, se asignen a inversiones productivas y de infraestructura. PROCESO