Prevalecen Inseguridad y Abandono en Puerto Madero

Tapachula, Chiapas; 7 de Octubre.- Habitantes y comerciantes de Puerto Madero denunciaron el abandono en el que se encuentran por parte del Ayuntamiento.

Ramiro Santana García informó que hace varias semanas personal de Residuos Sólidos Municipal, se comprometió a enviar de manera permanente un camión para la recolección de la basura pero no han cumplido.

Otro de los ofrecimientos fue que para evitar los basureros clandestinos, los recolectores en triciclo dejarían sus desechos donde está la Agencia Municipal, para que ahí fueron recogidos por el camión, pero tampoco ha habido cumplimiento.

Las calles se encuentran llenas de baches y de agua, lo que ya ha provocado varios accidentes de mototricicleros que caen en los agujeros, señaló.

Prevalece la inseguridad, manifestó, situación que ha llevado a los pobladores a detener a los bandidos, pero la patrulla tarda varias horas para llegar y luego los dejan en libertad con el argumento de que no hubo flagrancia.

Hace varios meses la Base Tiburón fue cerrada, toda vez que el inmueble estaba a punto de colapsar y el Ayuntamiento de Tapachula no se ha preocupado por construir uno o alquilar algún local a fin de que haya una patrulla y policías de forma permanente.

Cuando se requiere del auxilio pasa hasta una hora para que llegue una patrulla o simplemente nunca llegan a cubrir el servicio, situación que provoca malestar porque tampoco hay patrullajes, aseguró. EL ORBE/Rodolfo Hernández González