Denuncian Ante el Órgano de Fiscalización al Ayuntamiento de Tapachula, por Abandono de Obra en Colonia “El Suspiro”

Tapachula, Chiapas; 6 de Octubre.- Los pobladores de la colonia “El Silencio”, del sur de la ciudad, denunciaron ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) al alcalde Neftalí Del Toro Guzmán, por haber dejado abandonada desde el año pasado la obra de la red de electrificación subterránea de ese lugar, y por ello pidieron se le audite.

En la denuncia 6677, dirigida al titular del OFSCE, Alejandro Culebro Galván, los afectados narran la larga travesía que han tenido que hacer de una a otra oficina, para que concluyan el proyecto.

Según el expediente que entregaron a los auditores, en la colonia, ubicada a un costado del Internado No.11, las autoridades municipales colocaron letreros en el que aseguran haber invertido más de 3 millones de Pesos en la obra de la red de electrificación subterránea de ese lugar.

El proyecto incluía, según lo informado por el Ayuntamiento en su letrero, la colocación de cinco transformadores de cien Kva; 316 metros de línea de media tensión; 2 mil 280 metros lineales de cable triplex; 5 mil 192 metros lineales de tubo polietileno de alta densidad; 78 registros en baja tensión; acometidas, accesorios y ducterías.

De acuerdo a los vecinos, esa obra de electrificación autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2016, y que iniciaron el mes de Octubre del año pasado, quedó inconclusa.

Esa obra quedó abandonada cuando apenas tenía un 40 por ciento de avance, calcularon, ya que solamente realizaron registros y sistemas de mangueras, sin que colocaran el cableado, la instalación de los transformadores y la conexión a los beneficiados.

Los representantes de Corts Construcciones, que tenía la responsabilidad de esa obra, y funcionarios municipales, se habían comprometido a inaugurar la obra en Diciembre del año pasado, pero la empresa ya no regresó, menos los servidores públicos.

Esa colonia está considerada dentro del polígono de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), por su situación de extrema pobreza.

Sospechan que los recursos económicos fueron desviados y por ello ahora decidieron solicitar la intervención de los auditores, para que no haya impunidad y, de paso, se concluyan los trabajos, dijeron.

Se teme, además, que pudiera haber un fraude de grandes magnitudes, porque consideran que la obra no cuenta con los materiales idóneos para que el sistema no falle.

En algunos registros, dijeron, en donde se supone pasa la tubería y las conexiones de la red eléctrica, al destaparlos son solamente unas pequeñas cajas con tapas de concreto de menos de un metro de profundidad, donde solamente hay tierra, pero nada más.

En otras, en donde se supone irían los transformadores, concluyeron siendo unos hoyos que las intensas lluvias han contaminado con piedras, palos y basura, incluso algunos ya están cubiertos de matorrales.

Después de que todas esas irregularidades fueron llevadas a la opinión pública a través del rotativo EL ORBE, dijeron que personal de la constructora y algunos funcionarios, han tratado de “convencerlos” para que desistan de sus denuncias y esperen que la obra la terminen en unos cuatro meses, o sea, el próximo año.

El expediente fue acompañado con diversas pruebas de lo ocurrido, así como las firmas de los colonos.

Se espera que el OFSCE no solamente inicie las auditorías sino también informe a los afectados, y a toda Tapachula, el resultado de sus investigaciones para que en realidad sea un Gobierno transparente. EL ORBE /Ildefonso Ochoa Argüello