Sociedad Huehueteca Exige Esclarecer Homicidio Plagado de Irregularidades

* Sindican a Servidores Públicos de Cometer Arbitrariedades.

Huehuetán, Chiapas; 8 de Octubre.- Multitudinaria marcha fue la que se realizó en Huehuetán, partiendo de Estación hasta culminar en la Presidencia Municipal, en la misma, exigieron esclarecer el homicidio de un ciudadano en el cual se dieron muchas irregularidades, y están inmiscuidos tanto policías municipales como Ministerio Público de este lugar, al final los ciudadanos fueron atendidos por un Regidor y el Síndico Municipal.

El pasado día viernes 6 de Octubre, familiares y amigos de la víctima, así como habitantes de este municipio realizaron una megamarcha en la que solicitaron al gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, y al procurador Raciel López Salazar, investigar todas las irregularidades que se han presentado en este homicidio, suscitado el pasado 28 de Septiembre a raíz de una riña en la cantina “Faja de Oro”, donde el señor Didier López Díaz fue golpeado, al igual que su hijo, por siete sujetos, y a consecuencia de ello terminó perdiendo la vida.

Los familiares sostienen que dichos sujetos, al parecer, son familiares del propietario de la cantina, y el día del pleito, el señor Didier y dos de sus hijos estaban en la cantina denominada “Faja de Oro”, cuando uno de ellos le dio por ir al baño, y cuando salió se llevó la sorpresa de que su papá y su hermano estaban seriamente golpeados, y la cantina ya había sido cerrada por el dueño, que además había solicitado la intervención de la Policía Municipal para que realizaran la detención de todos los involucrados.

Una vez detenidos, agresores y agredidos fueron trasladados a los separos preventivos e ingresados a las celdas, donde fueron atendidos por el médico municipal quién les realizó curaciones a los heridos, o sea, al señor Didier como a su hijo, pero sin ninguna medida de higiene ni en lugar adecuado, pues los policías les negaron ser trasladados a las instalaciones del Centro de Salud, ya que, según los policías municipales, el Ministerio Público era quién debería dar la autorización para que fueran trasladados a recibir atención médica.

Cabe agregar que las personas no estaban puestas a disposición, únicamente estaban retenidos para que cubrieran los daños materiales presuntamente causados en el antro de vicio, y para reparar esos daños el Agente del Ministerio Público les pedía una cantidad estratosférica para la liberación que al final fijó en 2500 Pesos cada uno, ese dinero le fue entregado a dicho funcionario dejando libres a los siete agresores de López Díaz y su hijo, quedando únicamente detenidos los agraviados, quienes argumentaron que no contaban con esa cantidad, nuevamente el Ministerio Público les hizo una rebaja dejando la cantidad en 3500 Pesos por los dos, pues él tendría que darle 1000 Pesos al dueño de la cantina por los daños sufridos en sillas y mesas, daños que nunca se comprobaron.

Como los lesionados no tenían esa cantidad, quedaron detenidos hasta el día siguiente, 29 de Septiembre, día en que los familiares pudieron conseguir lo solicitado por el MP, quienes además estaban enojados por la negativa de prestarle atención médica al Señor Didier; la familia, después de cubrir la cantidad antes mencionada al Ministerio Público, no recibieron del funcionario algún recibo o documento de liberación de sus familiares.

Una vez fuera de la preventiva se trasladaron a su domicilio, pero horas más tarde, al sentirse mal por los golpes que había recibido, el señor Didier fue llevado por su esposa, la señora Aleida Reyes, a recibir atención médica al Centro de Salud, donde el médico de guardia después de revisarlo y valorarlo determinó que su situación era de gravedad, le extendió una constancia médica y fue llevado al Hospital Regional de Tapachula, para ser atendido ya que presentaba serias lesiones internas, aparte de las lesiones externas que eran visibles, los familiares dieron a conocer que al no contar en ese momento con ambulancia del Centro de Salud ni de Protección Civil, fue trasladado a bordo de un vehículo particular.

De inmediato los médicos iniciaron la atención correspondiente, pero lamentablemente por la gravedad de las lesiones, el día lunes 2 de Octubre falleció, y se solicitó la presencia del Ministerio Público del Fuero Común de Tapachula para que tomará conocimiento del deceso, y posteriormente fuera trasladado al SEMEFO en el ejido “Álvaro Obregón”, donde se le practicó la necropsia; el médico legista únicamente dio a conocer como causa de muerte “Tórax de Choque”, pero sin hacer mención específica de todas las lesiones infligidas por los sujetos que lo golpearon.

La familia, bastante molesta solicitó el cuerpo y lo trasladaron a Huehuetán Pueblo, hasta donde fue su casa, donde lo velaron un día, mientras ellos mismos abrieron la fosa para la inhumación, ya que ni en el Ministerio Público ni en el Registro Civil les querían extender el documento para tramitar el Acta de defunción; por lo cual, al existir tantas irregularidades y tráfico de influencias en este homicidio, solicitan que se investigue a fondo los malos manejos del Ministerio Público del Fuero Común de Huehuetán, de los policías municipales aprehensores, del Médico municipal, del Médico legista que realizó la necropsia y de los siete individuos que lo golpearon.

Acusan que los policías municipales evitaron que su pariente fuera trasladado a recibir atención médica con la única finalidad de sacarles dinero, y nunca fueron puestos a disposición, de igual manera, no les dieron algún recibo oficial donde conste el pago de la multa, solamente les recibieron el dinero y liberaron a sus parientes.

Por lo que ante todas estas irregularidades se han presentado con el presidente municipal, Manuel Ángel Villalobos, y quien no ha hecho nada a la fecha. EL ORBE/Roberto Corado Mosqueda