Acuerdan Reunión Empresarios de México y EU Para Empujar el TLCAN

Ciudad de México, 9 de octubre.- Con la cuenta regresiva para el inicio de la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el sector empresarial estadounidense agrupado en la US Chamber Of Commerce visitará México con el fin de reunirse con representantes de la iniciativa privada mexicana y con funcionarios del país.

Ante las declaraciones de funcionarios de Estados Unidos que reiteran la animadversión al acuerdo comercial de la administración de Donald Trump, el presidente de la US Chamber, Thomas J. Donohue llevará a cabo un “diálogo de negocios” este martes, a unos días de que inicie la ronda en Washington a realizarse del 11 al 16 de octubre.

En el evento participarán funcionarios mexicanos como el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, además de la presidente de la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham), Mónica Flores y el socio de White & Case y exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig.(Sun)